Dady Brieva habló sobre la vandalización de su marquesina en el teatro El Picadero y apuntó contra los periodistas

29 de diciembre de 2020 • 16:58

Tras ese ataque, el actor decidió manifestar su opinión sobre el tema.

Durante la última emisión de su programa"Volver Mejores", que se emite por la radio El Destape, Brieva abrió el ciclo con el tema del día: "Mentiras".

"Hoy emprendí el viaje con la familia, saludé a la gente, salude a mi vieja, le dije que nos íbamos a ver pronto, cargué nafta y vine escuchando las radios. Después de escuchar varias, me enteré distintas noticias", empezó Brieva en su editorial. Entonces, el actor criticó a los periodistas que, según su criterio, no informan correctamente y apuntó especialmente contra Radio Rivadavia, espacio donde trabajan Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar. "Pase a la AM 630 en donde empecé a escuchar a unos muchachos que estaban haciendo su trabajo de poner piedras y palos en la rueda de un gobierno democrático", opinó.

"Cómo laburan y cómo mienten", disparó Brieva. "La cantidad de cosas que he escuchado, de falsas opciones, de plantear cosas con maldad, poniendo incógnitas o signos de pregunta donde no debería haber", agregó.

Entonces, en relación con el incidente sucedido en El Picadero, expresó: "La verdad es que ya esta altura que digan que yo hago un llamamiento por el escrache que tuve en El Picadero... Hace seis años que pasa esto. Está todo bien, pero qué difícil que se hace con estos muchachos. Cómo truncan todo y entonces dije: es mentira".

El pasado sábado Sebastián Blutrach, dueño del teatro El Picadero y número dos del Teatro Nacional Cervantes, se encontró que tanto el cartel en donde se anunciaba la presentación de El mago del tiempo -el espectáculo de Dady Brieva- como la puerta de ingreso habían sido vandalizados con pintura roja y excrementos.

"Estoy tratando de encontrar las palabras después de limpiar la mierd... que tiraron con pintura roja en la marquesina... Me parece que no las voy a poder encontrar", escribió Blutrach en sus redes sociales.

En diálogo con LA NACION, el productor expresó: "Es alguien que no maneja el odio de las redes sociales y que lo pasó a la acción. Ningún artista que realiza su trabajo debe ser escrachado. Lo que hace un artista es un espacio de cultura, de arte, de expresión que no debe ser profanado por el odio político. No soy inocente y entiendo que lo que sucedió tiene que ver con el espectáculo que programé de Dady Brieva, que es un artista al que respeto y que me gusta mucho su espectáculo; pero la agresión fue a El Picadero".