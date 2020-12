Papelón: cómo fue el peor momento de Dady Brieva sobre un escenario

En el programa Estelita en casa, el actor Dady Brieva relató los peores momentos de su carrera artística

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 12:10

Dady Brieva fue el protagonista de este jueves en Estelita en casa, el programa de entrevistas que conduce Jey Mammon por América. Entre las incontables anécdotas que compartió con el conductor, recordó dos papelones que vivió a lo largo de su carrera artística.

"¿Vos te acordás cuál fue el papelón que te haya pasado o en escena o grabando alguna ficción?", le consultó Estelita. "Tengo dos o tres. Una vez estaba en Santa Fe, en los pueblos se usa mucho el camión con el acoplado, se le baja la baranda y se pone los bafles al lado y se hace el festival", comenzó relatando el humorista.

"En el medio del campo, yo hacía a Tina Turner. Son los camiones jaula que tienen tablas con rendijas y clavé el taco ahí y me caí de arriba. No veía porque no usaba anteojos. Me caí del escenario", confesó Brieva.

Además, habló sobre un episodio más escatológico: "Una vez me cag.. en el escenario. Estaba haciendo Madonna. Viste cuando manejás el eructo, que le das el pasito así. Pensé en mi consciencia de no abrir los cantos. Lo dejé en la puerta, pero en la puerta lo solté. Apenitas. Y no me di cuenta. Se abrió la puerta y chau. Cuando cerré, ya había pincelado todo", declaró, haciendo estallar de risa a su entrevistador.