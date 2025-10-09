Esta es la lista de temas de Oasis en su gira por la Argentina 2025
La icónica banda británica prepara un repertorio musical para sus shows en River Plate; los fanáticos anticipan las canciones que sonarán en noviembre
Oasis regresa a Argentina el 15 y 16 de noviembre para presentarse en el estadio Monumental de River Plate. Además de confirmar a Richard Ashcroft como artista invitado, un setlist filtrado en redes sociales sugiere el repertorio musical que la banda podría interpretar en su gira Oasis Live ‘25.
Lista de temas filtrada de Oasis en Argentina 2025
El setlist que se filtró en redes sociales, según X, incluye:
- Acquiesce
- Morning Glory
- Some Might Say
- Cigarettes & Alcohol
- Fade Away
- Supersonic
- Roll With It
- Bring It On Down
- Talk Tonight
- Half the World Away
- Little by Little
- D’You Know What I Mean
- Stand By Me
- Cast No Shadow
- Hello
- Slide Away
- Whatever
- Live Forever
- Rock and Roll Star
- The Masterplan
- Don’t Look Back in Anger
- Wonderwall
- Champagne Supernova
Es importante destacar que la lista no fue confirmada oficialmente por la banda.
El telonero de Oasis en Argentina
DF comunicó que Richard Ashcroft, exlíder y vocalista de The Verve, abrirá los conciertos de Oasis en Buenos Aires, quien ya participó como invitado especial en los shows que la banda ofreció en Reino Unido e Irlanda. El músico expresó su deseo de unirse a la gira sudamericana y este deseo se concretó.
Ashcroft declaró que la composición de Noel y el espíritu de Liam Gallagher fueron una gran fuente de inspiración para componer algunos de sus mayores éxitos. Mencionó específicamente “Bittersweet Symphony”.
El músico inglés se presentó por primera vez en Argentina en 2016, donde participó en el Personal Fest y ofreció un show más íntimo en el Gran Rex. En una entrevista con LA NACION, comentó: “Sé que la gente tiene fuerte afinidad con mis canciones, tengo que tener en cuenta que nunca estuve ahí, armar el set pensando en eso. Va a ser emotivo e inspirador para todos, no sólo para el público. Quiero dar un mensaje fuerte y que ojalá podamos llegar a ese lugar de trascendencia. Imagino que será como tocar en Manchester, allí la gente se vuelve loca cada vez que toco” y regresó a Argentina en 2017 y actuó en el Luna Park.
El artista es considerado uno de los exponentes más importantes del brit pop, tanto por su trabajo como líder de The Verve como por su carrera solista. Además de colaborar con Oasis, también trabajó con otras bandas como Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle.
El historial de Oasis en Argentina
Oasis visitó Argentina en varias oportunidades, estableciendo una conexión especial con el público local. Su primera presentación fue en 1998 en el Luna Park. Realizaron dos shows con entradas agotadas durante la gira “Be Here Now”. En 2001, regresaron para el Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo. Allí compartieron escenario con Neil Young. En 2006, volvieron a presentarse en el mismo lugar.
La última presentación de la banda en Buenos Aires fue en mayo de 2009, meses antes de su disolución, en el estadio de River Plate. Durante ese recital, la interpretación de “Don’t Look Back in Anger” generó un momento histórico. Este hecho reafirmó el vínculo especial con sus fans argentinos. Noel recordó: “Ese show fue increíble; la forma en que el público cantó cada canción nos hizo sentir como en casa”.
