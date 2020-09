En diálogo con el panel del programa de Pampita Ardohain, el actor hizo una jugada revelación Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Esteban Lamothe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 11:14

Esteban Lamothe hizo una fuerte revelación en el programa de Pampita Ardohain. En una videollamada en la que habló con todo el panel del magazine KZO, el actor contó que tiene fotos y videos íntimos grabados con distintas parejas. Además, reveló dónde los guarda.

Con frecuencia, Pampita Online dedica espacio a hablar de la sexualidad. En particular, durante la cuarentena, la vida sexual tanto de la conductora y de los panelistas, como de los invitados, fue un tópico frecuente. En consecuencia, ahora le tocó a Lamothe ser interrogado sobre algunas cuestiones muy personales.

En ese sentido, Ardohain quiso saber si Lamothe envía fotos con poca ropa o sugerentes a sus parejas. "Esa fantasía no la tengo", respondió el galán de televisión. "Porque todo lo que me muestran mis amigos no me enganchó todavía y nunca estuve con alguien que lo practicara", amplió.

La conductora recordó el caso de la filtración de una imagen de Luciano Castro y recomendó a Lamothe ser cauteloso con este tipo de material. "Hay que tener cuidado porque se pueden filtrar las fotos, como le pasó a otro colega, salvo alguien que sea de mucha confianza, alguien que no se la vaya a enviar a otras amigas", dijo Pampita.

Cora Debarbieri quiso saber más sobre el tema e insistió: "¿Sos de sacarte fotos o te has sacado y te arrepentís?", le preguntó la panelista. "¿Desnudo? Sí, y no me arrepiento. Si me agarran mi teléfono o lo pierdo y me lo revisan, explota de cosas que tengo mías", respondió Lamothe. "Hay un largometraje para editar, pornográfico por supuesto", añadió.