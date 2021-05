La conmovedora revelación de Mario Baudry sobre Dieguito Fernando Maradona

Pasan los meses y el recuerdo de Diego Maradona parece agigantarse. Lejos de las peleas mediáticas y de la causa por la muerte del exjugador, suelen salir a la luz detalles de la intimidad de Dieguito Fernando, su hijo más pequeño. En ese sentido, Mario Baudry, pareja y abogado de Verónica Ojeda, reveló cómo vive el niño la pérdida de su padre.

En una entrevista que le hicieron para Mitre Live, el Instagram de radio Mitre, contó qué hace el pequeño de ocho años para mantener presente a su papá.

“Dieguito extraña a su papá. Él cree que está en el cielo y cuando el clima lo permite sale afuera, sobre todo cuando vamos al campo, y mira las estrellas buscándolo”, detalló el letrado.

Luego reveló una situación desgarradora: “Cuando está nublado, se preocupa porque no ve las estrellas y dice que su papá no lo puede cuidar”.

Baudry, que representa legalmente al hijo menor del ex DT de Gimnasia en el juicio que pide esclarecer su muerte, remarcó que Dieguito Fernando “está buscando a su papá, no al ídolo”.

Mario Baudry está en pareja con Verónica Ojeda, la ex de Diego Maradona y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando. Instagram: @mariobaudry

En torno a la causa, el abogado se mostró esperanzado pero pidió celeridad. Y recordó que fue él quien inició este reclamo de Justicia por el cual comenzaron a salir a la luz situaciones de negligencia del entorno del astro.

Consultado sobre qué fue lo peor que le hicieron a Maradona, Baudry sostuvo: “Muchas cosas, lo que pasa es que cuando vos mirás para atrás, ese día en que yo me presenté y empezamos a tirar ese hilito de lo que había vivido Diego en los últimos tiempos, es triste todo a cada minuto”.

En relación a lo anterior, el abogado detalló: “Le ponían droga en la cerveza para dormirlo y que no molestara. Era inhumano en las condiciones en las que lo tenían”.

Para Baudry, todas estas son cuestiones que tendrá que determinar la Justicia. “Uno lo toma con tristeza, con indignación, pero tiene que tratar de que la Justicia actúe y que estén todos a la altura de las circunstancias, porque esta causa la está mirando el mundo y lo que pase acá es lo que vamos a reflejar hacia afuera”, planteó.

Mario Baudry representa legalmente los intereses de Dieguito Fernando, el hijo menor de Diego Maradona, en la causa por la muerte del exfutbolista. Instagram: @mariobaudry

El letrado indicó que para él “la Justicia está trabajando bien”. Pero resaltó: “Cuando es lenta, por más que duerma el sueño de los justos, deja de ser justicia”.

A su vez, sobre lo que espera del juicio, en el que se encuentran como querellantes los familiares del Diez, sus hermanas y todos sus hijos reconocidos, Baudry consideró: “La gente ya sabe lo que pasó, lo que le pasó a Diego, cómo vivió, cómo quedaron las cosas de él con su familia”.

Y denunció: “Cómo manipulaban a la familia para que no estuviera cerca de Diego y cómo lo manipulaban a él para que no estuviera cerca de su familia: le inventaban peleas que no existían, dichos que no existían”.

