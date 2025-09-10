Luego de regresar de su viaje a México con amigas, Evangelina Anderson compartió fotos subidas de tono en un jacuzzi con burbujas y mucha espuma a su alrededor. Como era de esperarse, rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes le dejaron todo tipo de comentarios y reacciones.

Desde que se separó de Martín Demichelis, Evangelina comenzó a mostrar más contenido de su vida privada en su cuenta de Instagram. Además, se instaló en Argentina y decidió volver a trabajar en Los 8 escalones (eltrece), programa en el que se desempeña como jurado.

La modelo compartió unas fotos que tomó durante sus días en México (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

En esta oportunidad, la modelo sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de fotos en las que se la ve lucir un traje de baño rojo, que fueron tomadas mientras disfrutaba de un jacuzzi con espuma sobre un balcón con vistas panorámicas a las playas mexicanas. Las imágenes destacaron por su sensualidad combinada con el paisaje de fondo, el atardecer y su pose relajada, lo que generó una gran cantidad de comentarios y reacciones de admiración por parte de sus seguidores.

Algunos de los comentarios que recibió Evangelina en su posteo (Foto: Captura Instagram @evangelinaanderson)

“Somos todas cuando nos separamos”; “El nivel de envidia que destilan las viejas secas, por favor. Sos una diosa reinona total y absoluta. Que soporten las papudas“; ”A Demichelis deberíamos sacarle la nacionalidad" y “Gracias por tanto BRILLO”, fueron algunas de las reacciones que recibió de sus seguidores.

El posteo de Evangelina se llenó de comentarios (Foto: Captura Instagram @evangelinaanderson)

Lo cierto es que la modelo viajó a Cancún como parte de sus primeras vacaciones como soltera y, por lo que demostró en sus publicaciones, disfrutó, bailó y pasó momentos divertidos tanto sola como acompañada de sus amigas.

"Haz el bien sin mirar a quien", la frase que cautivó a Eva Anderson

Además, Evangelina recorrió un mercado local, donde decidió enfocar su atención en un letrero con la frase “Haz el bien sin mirar a quién”, la que acompañó con un emoji de mano formando un corazón. Muchos de sus seguidores interpretaron este detalle como un mensaje sutil dirigido a su expareja, con quien habría terminado todo mal luego de sus infidelidades.