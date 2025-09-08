Evangelina Anderson volvió a México, bailó con amigas y disfrutó de una noche muy especial: “Luna de Sangre”

Desde su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson comenzó a mostrar parte de su vida en su cuenta de Instagram. Dueña de un físico escultural, la modelo no solo sube publicaciones con fotos sensuales, sino que también da un pantallazo de cómo sigue su vida social.

Su reciente estadía en México, donde acompañó a Demichelis como entrenador del Monterrey, la ayudó a conocer nuevas amistades. A pesar de estar un tiempo en la Argentina, donde trabaja como jurado del programa Los 8 escalones (eltrece), la modelo se hizo un tiempo para regresar a la nación azteca y mostró, en sus redes, algunas fotos y videos de unos días de relax donde se atrevió a bailar y pasarla bien, en sus primeras vacaciones de soltera.

Evangelina Anderson realizó una publicación de su viaje a México

Con un vestido plateado pegado al cuerpo, Evangelina detalló cada parte de su viaje, que incluyó un recorrido por una tienda donde posó con un sombrero de Mariachi y unas maracas en su mano, acompañado de una sonrisa de felicidad.

También, mediante dos videos, mostró una pequeña coreografía de un baile que encendió las redes y motivó a los usuarios a dejar su reacción en la solapa de comentarios.

El baile sensual de Eva Anderson en México

Por otra parte, en sus historias de Instagram, Evangelina siguió con el racconto de actividades que incluyó un baño de hielo en un contenedor. “Inmersión de agua o crioterapia... como quieran llamarle”, explicó la modelo que adjuntó un video en esta experiencia destinada a congelar y destruir tejido anormal o “muerto”.

Evangelina Anderson mostró cómo realizó crioterapia en México

“Me la aguanté como una campeona”, subrayó la celebridad sobre esta actividad que la sorprendió y desafió al mismo tiempo en su estadía por México.

Evangelina y sus amigas disfrutaron de un día juntas en México

Además de distintos momentos que vivió sola y junto a sus amigas, Evangelina siguió el recorrido en un mercado donde decidió poner el foco en una frase que le llamó la atención y podría estar dirigida a su expareja.

Evangelina y un outfit para rendir homenaje a la cultura azteca

“Haz el bien sin mirar a quién”, se leía en el letrero que enfocó con su celular y al cual le agregó un emoji de una mano haciendo la forma de un corazón.

"Haz el bien sin mirar a quien", la frase que cautivó a Eva Anderson

Por último, Evangelina Anderson esperó a la noche para presenciar un espectáculo sin igual llamado Luna de Sangre, el eclipse lunar que tiñe el satélite de tonos rojizos y se pudo observar -con claridad- en distintos puntos geográficos del mundo como los continentes de África, Asia y Oceanía.

“La experiencia de la Luna de Sangre puede disfrutarse desde cualquier lugar del mundo. ¿Desde dónde la están contemplando ustedes?“, indicó la modelo, abriendo el panorama para conocer la opinión de sus seguidores quienes no solo se encuentran sectorizados en la Argentina, su nación de origen, sino también en distintas partes como México y Alemania, un país donde vivió muchos años acompañando a Demichelis.

Luna de Sangre: la experiencia que vivió Evangelina Anderson

Tras volver a pasear por cada punto de este país que adoptó como parte de su vida, Evangelina no solo recorrió y visitó a sus amigas, sino que se atrevió a bailar en una fiesta y a comer comida local donde la agasajaron con un show en vivo mientras cocinaban arroz con vegetales.