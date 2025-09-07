Evangelina Anderson se lució con una postura de yoga en Los 8 escalones y Pampita la sorprendió con un comentario

Evangelina Anderson protagonizó un curioso momento en el programa Los 8 escalones (eltrece) donde oficia de jurado. Como sucedía en años anteriores con Nicole Neumann, la modelo mostró su destreza en el yoga y realizó una posición en vivo para el deleite de los participantes.

Evangelina Anderson se separó de Demichelis y le dedica full a su presente en la tele en la Argentina (Fuente: Instagram/@evangelinaanderson)

Las posturas de yoga o asanas requieren de una concentración extrema y un dominio total del cuerpo para poder controlarlo en situaciones límites. En este caso, Evangelina usó la silla de inversión para hacer la técnica del movimiento llamado Sirsasana o parada de cabeza.

Evangelina Anderson sorprendió con una pose de yoga en el programa Los 8 escalones

“Traje la silla de inversión, así que presten atención a esta postura”, relató antes de comenzar la acción. Con su cabeza en dirección hacia el piso y todo su torso elevado hacia arriba, de manera firme, la modelo recibió los elogios por parte de Carolina “Pampita” Ardohain, conductora del ciclo televisivo.

Mientras Anderson mantenía la postura rígida, Pampita se animó a elogiarla. “Aplauso, por favor. Qué fuerza tiene esta chica”, manifestó, con entusiasmo. “Y aguanta un montón”, sentenció.

Para descontracturar un poco más el ambiente, Pampita se animó a ironizar sobre la postura: “Lo voy a intentar cuando llegue a casa. No sé si me va a salir igual...”.

Mientras Evangelina Anderson realizaba la postura, "Pampita" ironizó con un comentario que hizo reír a todos

Esta exposición, que duró aproximadamente un minuto, logró que los participantes, la conductora y el resto del jurado, se mantengan atentos a cómo Evangelina mantuvo la respiración y su concentración en pos de relajar su cuerpo para poder así dominarlo.

Uno de los grandes objetivos de disciplina milenaria es liberar las tensiones, buscar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, mejorar la flexibilidad de articulaciones y músculos y enfatizar en la fortaleza física, un fuerte en la vida de Evangelina, quien siempre se mostró en forma.