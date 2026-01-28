Evangelina Anderson mostró los ejercicios que hace recuperar su voz tras la operación

Evangelina Anderson se sometió a una cirugía programada por la presencia de pólipos en sus cuerdas vocales y mostró en sus redes sociales cómo atraviesa el proceso de recuperación, que incluye ejercicios para cuidar su voz y largos períodos de “silencio”. Por suerte, la modelo se tomó con humor este difícil postoperatorio y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“Haciendo ejercicios para recuperar la voz antes de grabar”, escribió en una historia que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores. En las imágenes se la observa dentro de su auto, soplando una manguera de plástico colocada en el interior de una botella con agua.

Evangelina atraviesa el proceso de recuperación tras la cirugía

Este tipo de práctica, conocida como “lax vox”, se utiliza tanto para la rehabilitación vocal como para relajar la voz antes de cantar. Al soplar y generar burbujas de manera constante, se logra disminuir la tensión en las cuerdas vocales.

La modelo compartió otra historia donde se la vio muy sonriente en la previa de la grabación de MasterChef Celebrity (telefe). “Qué feo es no poder hablar”, escribió sobre la foto mientras llevaba un vestido blanco impoluto para un nuevo programa del reality de cocina.

Evangelina se tomó con humor su postoperatorio

Luego, subió un video con una amiga que divirtió a sus seguidores. “¿Qué sentís, Evi?“, le preguntó la chica en el clip pero la modelo no pudo responder por el reposo que tiene que hacer de la voz. “No puede hablar, pobrecita”, agregó su compañera, mientras la influencer hacía gestos grandilocuentes y sonreía para la cámara.

Según explicó en sus redes sociales, Evangelina conocía cómo iba a ser su recuperación. “Tengo que estar como una semana sin emitir una sola palabra. Muda. Va a ser muy difícil, pero necesario”, aseguró.

“Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí. Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”, contó la exesposa de Martín Demichelis. Más adelante, remarcó que la intervención ya estaba prevista y volvió a tranquilizar a quienes la siguen. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”, aclaró y concluyó que con esta intervención médica le va a “cambiar la voz”.