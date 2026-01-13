Evangelina Anderson negó una separación de Ian Lucas y reaccionó furiosa

El programa MasterChef Celebrity (Telefe) no solo se destaca por ser un certamen de cocina, sino también un reality donde los participantes, además de ayudarse en entre hornallas, se relacionan fuera de ahí. Una de las historias de la que más se habla es sobre el posible romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, el influencer que comenzó a codearse con el mundo de la televisión y quedó marcado por quedar vinculado a la modelo.

Entre idas y vueltas, Evangelina coqueteó durante mucho tiempo con Ian Lucas, quien, en reiteradas ocasiones, aseguró que ella es la “mujer más linda de la Argentina”. Sin embargo, en los últimos días, la modelo enfrió el asunto con una declaración en el programa SQP (América).

Eva Anderson explicó que con Ian Lucas son "funcionales al show"

“Nosotros somos funcionales al show. Somos compañeros”, aclaró Anderson, despegándose de cualquier tipo de indicio que la vincule sentimentalmente con el youtuber. Acto seguido, destacó: “Sirve ese jueguito. Está bueno y lo seguimos”.

Luego, de manera más contundente, aclaró que ese “jueguito” queda dentro del programa y no va a ser real, dando por terminado el asunto. “No tengo ganas de enamorarme. Quiero estar con mis hijos”, aclaró.

Estas declaraciones llegaron a oídos de Ian Lucas, quien se mostró un tanto molesto y se descargó en su cuenta de Instagram. “Los que me conocen saben que soy así como ven: transparente, impulsivo. Que siempre se me va a notar y transmitir lo que me pasa y siento”, comenzó el texto de una historia que apareció en su red social y dio qué hablar.

El duro descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson

Haciéndose eco de las declaraciones de Evangelina, el participante de MasterChef dio a entender que sus sentimientos hacia ella son genuinos y no parte del entretenimiento que hace al programa.

“Mi vida no es un show. Lo que ven es lo que soy. Y siempre voy a ser el mismo”, retrucó Ian, dejando en claro su postura y manera de sentir. De esta manera, las declaraciones abrieron otro panorama donde el “shippeo” se diluyó por la frialdad de Evangelina y el enojo del influencer.

El tajante posteo de Evangelina Anderson sobre quiénes ocupan su corazón hoy en día

Tras sus declaraciones en SQP (América), Evangelina dio una prueba cabal de quiénes son hoy su prioridad. Lejos de querer estar en pareja, aún atravesando, en cierta parte, el duelo por la separación con Martín Demichelis, la modelo se sacó una foto con sus tres hijos y la subió a su cuenta de Instagram.

“Mi todo”, escribió Anderson en una postal familiar que incluyó a Bastián (16), Lola (12) y Emma (8), sus tres hijos fruto de su relación con Demichelis. A dicha instantánea se le sumó Tiziana Aranda, novia de Bastián, quien fue bien recibida por Evangelina.

Eva Anderson compartió postales de su día en familia con sus hijos y la novia de su primogénito (Foto: Instagram @evangelinaanderson)

Luego, otras fotos mostraron una gran química familiar con diferentes juegos y sonrisas que dieron a cuenta al gran momento que vive Evangelina, quien retornó al país, se unió a MasterChef Celebrity y evalúa otras propuestas laborales para continuar activa en los medios de comunicación durante este año calendario.