Peter Lanzani fue a ver a Lali Espósito a Vélez y los fans enloquecieron

Lali Espósito brindó un nuevo show en Vélez Sarsfield, el cuarto. Tras un éxito rotundo del día sábado, donde concurrieron una gran cantidad de celebridades, este domingo, la intérprete de “Fanático” elevó aún más la vara con una puesta en escena original, única y cautivante para todo el público que se acercó al estadio José Amalfitani.

Entre las presencias más rutilantes se destacaron la de Peter Lanzani, expareja de Lali y con quien siempre mantuvo la buena onda, que estuvo ubicado en una zona privilegiada del estadio y provocó que los fanáticos le pidan una foto y hasta graben videos de su figura bailando los reconocidos hits de Lali.

Chiara Mancuso, exparticipante de Gran Hermano, junto a Peter Lanzani

Suelto y disfrutando de lo que fue un recital a la altura de las circunstancias, Lanzani apareció en un video viral moviendo sus brazos como acompañando la melodía de los temas que entonó la cantante en un show con entradas agotadas.

Peter Lanzani bailó en cada uno de los temas de Lali Espósito

Al ser una celebridad conocida en el mundo del espectáculo, el actor accedió a sacarse algunas postales como, por ejemplo, con Chiara Mancuso, exparticipante de Gran Hermano, quien no dudó en subirla a su cuenta de X y demostrar su fanatismo por el actor. “Estoy de novia”, aclaró la hija de Alejandro Mancuso.

Previo a asistir al recital de Vélez -ya lo había hecho en una anterior oportunidad en ese mismo estadio-, Lanzani dialogó con el periodista Leandro “Chino” Leunis y contó cómo es, al día de hoy, su relación con la cantante.

Peter Lanzani se refirió a la amistad que mantiene con Lali Espósito

“Son muchos años. No es que nos hablamos todos los días, pero nos apoyamos, sabemos que hace cada uno. Tenemos amigos en común y nos encontramos en comidas, eventos. Una vez fui a Vélez y es maravillosa arriba del escenario, se lo morfa”, subrayó.

De Wanda Nara a Yoyi Francella, las celebridades que también dieron el presente

A tono con las personalidades del espectáculo que concurrieron el día sábado, Wanda Nara no quiso perderse el show que brindó Lali el día domingo. La mediática, quien es noticia recurrentemente por el escándalo judicial con Mauro Icardi, se acercó al estadio de Vélez junto a sus dos hijas Francesca e Isabella.

Wanda Nara presente en el show dominical de Lali Espósito

Vestida con una campera de cuero negra y un gorro oscuro, la conductora de MasterChef Celebrity grabó dos videos que subió a sus historias de Instagram: en uno de ellos bailó con una de sus hijas un tema de Lali y, en el otro, filmó a una de las pequeñas haciendo un paso de baile.

Una de las hijas de Wanda Nara realizó un baile especial en el show de Lali Espósito

En lo que fue la presentación de su sexto álbum de estudio llamado No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali repasó gran parte de su carrera y recibió el guiño por parte de varios colegas como La Joaqui que grabó un video de uno de sus temas y le agregó un emoji de un corazón encendido fuego. Cabe destacar que las dos cantantes grabaron el tema “Para dos” y mantienen una cálida relación fuera de los escenarios.

La Joaqui, presente en el show de Lali Espósito

Además, otra celebridad que estuvo en el estadio de Vélez fue Yoyi Francella, quien no hizo mención de su presencia en Instagram, pero fue captada por las cámaras de las personas que estuvieron cerca del campo VIP.

Yoyi Francella se sumó a la extensa lista de presentes en el show de Lali

Desde Tini Stoessel, pasando por Wanda Nara y Rodrigo De Paul, Lali Espósito convocó a una gran cantidad de fanáticos y anunció una nueva fecha -la quinta- en Vélez: el 16 de diciembre.