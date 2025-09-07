La deslumbrante fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y mucha diversión

Este fin de semana la noche porteña tuvo como centro a Zaira Nara, que celebró sus 37 años con una fiesta temática de cowboys en una exclusiva discoteca. La modelo reunió a familiares, amigos y reconocidas celebrities del mundo del espectáculo local, en una propuesta distinta a las celebraciones tradicionales. Música, tragos, luces de neón y un festejo a puro lujo, que fue exhibido al detalle por la influencer para sus millones de seguidores en sus redes sociales.

Zaira y Wanda se robaron todas las miradas en el festejo (Foto: @zaira.nara)

El festejo se realizó en Caramelo, un reconocido boliche de Buenos Aires. El lugar se transformó casi por completo para seguir la consigna de la cumpleañera: sombrero de vaqueros, luces intensas y un código de vestimenta obligatorio que los invitados respetaron con entusiasmo. Zaira eligió un conjunto de cuero camel con pantalón oxford abierto a los costados, top ajustado y sombrero a juego, un look que captó todas las miradas desde el inicio.

Las hermanas Nara se robaron todos los flashes de la noche

Rodeada de sus seres más queridos, Zaira compartió la velada con su hermana Wanda, que no pasó desapercibida y también se sumó al dress code con un top escotado y pantalón negro. Sus padres, Nora Colosimo y Andrés Nara, se mostraron en sintonía con la propuesta, posando en familia y dejando atrás las viejas tensiones. Para completar el clan familiar también acudió al cumpleaños el hijo mayor de Wanda y Maxi López, Valentino.

La familia Nara se mostró muy apegada, dejando atrás viejas disputas (Foto: @zaira.nara)

La convocatoria reunió a varias personalidades del ambiente artístico, por lo que fue considerado el evento más importante del fin de semana para las celebridades locales. Dijeron presente Ivana Figueras, Lizardo Ponce, Franco Masini, Emilia Attias, Victorio D’Alessandro, Vero Lozano, Brenda Gandini, Karina Jelinek, Sofía “Jujuy” Jiménez, Flor Parise, Cande Ruggeri y Lola Latorre, entre otros.

Zaira disfrutando junto a sus invitados

El evento transcurrió entre música, baile y una atmósfera vibrante, mientras los asistentes compartían en redes sociales imágenes y videos que multiplicaron el impacto de la celebración. Las publicaciones mostraban no solo los looks, sino también la energía desbordante que se vivió en la pista.

Uno de los instantes más comentados fue la llegada de la torta de tres pisos en tonos rosados con cerezas, que Zaira sopló en medio de los aplausos y flashes. El detalle se volvió viral en redes y fue protagonista de las historias que la modelo compartió con sus 8,2 millones de seguidores. Fue Wanda la que grabó uno de los videos más icónicos de la noche donde se ve a su hermana muy sonriente soplando las velitas. “Ella”, escribió la conductora de MasterChef Celebrity junto con un emoji de corazón para rendirle homenaje a la cumpleañera, que le devolvió en las historias un tierno mensaje: “Así siempre”, puso al repostear el clip.

Zaira soplando las velitas en su cumpleaños

Cerca del final, la homenajeada sorprendió con un osado cambio de vestuario: se puso un vestido negro ajustado que reafirmó su impronta como ícono de la moda en la actualidad. Con esta segunda apuesta, dejó claro su estilo versátil y su capacidad para reinventarse frente a la mirada atenta de amigos y fans. La modelo mostró su look en su cuenta de Instagram y encendió las redes sociales.

Zaira realizó un cambio de vestuario en medio de la noche (Foto: @zaira.nara)

El cumpleaños número 37 de Zaira confirmó el gran momento que vive en la actualidad y dejó imágenes de alegría, glamour y unión familiar. Entre figuras del espectáculo, familiares y un clima de celebración, la fiesta se consolidó como una de las grandes noches de este fin de semana.