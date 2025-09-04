Evangelina Anderson ya se habría olvidado de Martín Demichelis: “Empezó hace unas semanitas”

Evangelina Anderson terminó su relación con Martín Demichelis después de 18 años en pareja. En medio de los rumores de infidelidad del ex Director Técnico de River Plate, la modelo habría decidido continuar su vida en Buenos Aires y comenzar a tener salidas esporádicas con distintos pretendientes. Según reveló Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien la impulsó a tomar esta iniciativa fue nada más ni nada menos que, Carolina ‘Pampita’ Ardohain, a la cual conoció durante su paso por Los 8 escalones (eltrece).

“Esto empezó hace unas semanitas. Están chongueando”, introdujo el panelista en formato de enigmático. La pareja se habrían conocido por amigos en común y, desde entonces, comenzaron a mensajearse por redes sociales. “Él es joven, muy lindo y tiene unos ocho años menos que ella. Estuvieron varias veces ya en el departamento de él”, continuó con los detalles Ochoa.

Se revela el enigmático de Evangelina Anderson

Pero Evangelina no estaría cerrada a continuar en la búsqueda de más hombres, esto se debería a que siente que “perdió mucho tiempo” en la espera de que el amor resurgiera con su exmarido. “Ella me da la sensación que está abierta a todo. ‘Perdí mucho tiempo y ahora me voy a divertir. La voy a pasar bárbaro’”, aseguró el periodista que habría confesado la mediática en una charla en privado.

Julieta Argenta, una de las angelitas del ciclo, sumó: “Una de las amigas de ella me dijo que está a full en general, porque tiene mucho laburo, pero con los tipos está en otro nivel”. El nombre del nuevo hombre que habría robado por completo la atención de Evangelina Anderson es Franco, tiene 34 años de edad y sería estaría alejado del ambiente mediático.

“Yo le pregunté y ella me lo minimizó. Me dijo: ‘La paso bien, me vas a ver con un montón de gente porque estoy perdiendo el tiempo que perdí’”, remarcó Pepe Ochoa, quien adelantó que estas noticias no caerían para nada bien del lado de Martín Demichelis, que a pesar de no hablar con la prensa estaría muy arrepentido de perderla.

La amante de Martín Demichelis realizó un duro descargo en redes tras el “hate” que recibió

En paralelo, Tania González Ledesma, la supuesta tercera en discordia en la separación de Demichelis y Anderson, decidió romper el silencio y compartir un extenso descargo en sus historias de Instagram. Desde la orilla del mar y mientras caminaba en bikini, la azafata y fisicoculturista cuestionó con dureza el rol que se le adjudicó en el escándalo mediático. “Buen día. Bueno acá con este amanecer maravilloso, hoy primero de septiembre, me levanté un poco cansada de toda la tontera que están diciendo y como se enganchan en este tipo de cuestiones”, comenzó a hablarle a sus dos mil seguidores.

“Y también me llama mucho la atención como las mujeres terminan siendo más machistas que los hombres. Donde siempre la culpable es la tercera en discordia y nunca el hombre. Y yo pregunto: ¿Y Martín donde está? Realmente estoy cansada de que las mujeres nos callemos. ¿Por qué las mujeres nos tenemos que callar? ¿Por qué inculcarle a las nuevas generaciones que se tienen que callar?“, continuó y defendió su postura de salir a hablar y contar los detalles de su vínculo sentimental con el ex DT de River Plate.

Tania González Ledesma habló de las criticas que recibió en redes sociales

“O como me dicen amigas mías: ‘No, pero ¿por qué hablaste?’. Y necesitaba hablar, necesitaba contar. Ahora miren... estoy acá porque quiero, no porque me obligaron a irme. ¿Por qué me obligaron a callarme? Mala mía que decidí callar y hacerles caso. Pero, ¿por qué las mujeres nos tenemos que callar? ¿Por qué las mismas mujeres tenemos que culpar, maldecir a otras mujeres? Chicas, si no nos cuidamos entre nosotras y no incentivamos el no callar y mantener las cosas en secreto, ¿qué nos queda?“, reflexionó Tania y dejó en claro que durante muchos meses el entorno del deportista la habría obligado a mantenerse al margen de la polémica.

“Lo que me da indignación es que las mujeres terminen siendo más machistas que los hombres. Hay cierto dejo de machismo feminista en todo esto que la verdad me saca. Chicas, desde cuando ustedes van a un boliche y previo a chaparse a alguien preguntan: ‘¿Con quién estás? ¿Estás conviviendo? ¿Estás separado?’“, reveló sobre la gran cantidad de comentarios públicos que le dejaron personas del género femenino en sus redes sociales descalificándola.