El periodista y la empresaria le pusieron punto final a su relación, a un año de la celebración de su unión civil Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

19 de agosto de 2020 • 09:19

La separación de Fabián Doman y María Laura de Lillo sorprendió a todos, y con el pasar de las horas, se van conociendo posibles detalles de la relación entre el periodista y la empresaria. Esta vez, Evelyn Von Brocke, quien estuvo casada durante más de 20 años con Doman, habló de la nueva ruptura de su exmarido y aseguró que podría tratarse simplemente de un impasse.

"Fabián me llamó hace tres semanas, tenemos mucha amistad. Somos amigos hoy. Nos consultamos las cosas de los chicos y en esa conversación me pidió un consejo con respecto a algo", contó Von Brocke en el programa Cortá por Lozano. Según contó la panelista, ella no lo escuchaba bien, pero intuía que algo estaba sucediendo. "'Me parece que estás en alguna situación', le dije y me contestó que me quedara tranquila, que estaba bien", afirmó Von Brocke, quien tras su divorcio de Doman en 2013, contrajo matrimonio nuevamente en 2017 con el cirujano Juan Viaggio.

Evelyn Von Brocke habló sobre la separación de Fabián Doman 04:56

Video

De acuerdo a Von Brocke, Doman le pidió consejos porque quería realizar un cambio de domicilio. "A raíz de eso me dijo '¿pero por qué me estás diciendo esto?'. Le respondí que soy intuitiva. 'Me doy cuenta, te escucho la voz y no te oigo bien'. Él está casado con su profesión, con su trabajo", agregó.

Von Brocke, además, opinó sobre la relación entre su ex y De Lillo. "Ellos se llevan muy bien. Creo que tal vez pueden llegar a volver. Creo que Fabián tiene que negociar con su profesión y tal vez dedicarse un poco más a sus afectos", insistió.

En junio del año pasado, Fabián Doman y su novia habían celebrado su unión civil Crédito: Gerardo Viercovich

Cabe recordar que De Lillio, que es madre de una adolescente de 15 años, ya había anticipado que uno de los principales problemas que enfrentaba la pareja era la ajetreada agenda laboral del periodista: su día comienza en radio La Red a las 6, donde conduce Doman 910 y termina a las 23 después de la emisión de Intratables.

Doman y De Lillo pusieron punto final a su relación en plena cuarentena después de casi tres años de amor. Habían celebrado su unión civil en junio del año pasado, y contaban que deseaban que su vínculo durara para siempre.