Sabrina Artaza habló sobre su mala experiencia con Fabián Gianola: “me salvó ser la hija de Nito”

El primero en dar a conocer públicamente el mal momento que vivió Sabrina Artaza con Fabián Gianola fue su papá, Nito Artaza. La actriz y productora le mandó una carta a sus excompañeros de elenco de Entretelones en donde les contó cómo se sintió cuando trabajó allí con el actor acusado, tanto mediática como judicialmente, de acoso y abuso sexual. Ahora, la joven relató en primera persona su mala experiencia y aseguró que la situación no llegó a más “por ser la hija de Nito”.

En una charla con Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, la joven, desde Francia, dio detalles del accionar de Gianola y contó qué fue lo que la motivó a hablar. La joven reveló que siempre consume medios de Argentina y que un día, al comenzar a escuchar las denuncias sobre Gianola, le “empezó a doler la panza, tenía como un nudo en el estómago. Finalmente cuando vi una nota a él, me di cuenta de que era eso lo que me estaba afectando”.

La revelación que llegó desde Francia

Como en un primer momento no lo quiso hacer muy público, decidió escribirle un mensaje a sus compañeros más cercanos de Entretelones para explicarles lo incómoda que se sentía aquel entonces. “Calculo que les habrá sorprendido. En ese momento yo me sentía muy feliz, porque lo estaba”, recordó. Luego, explicó que todos le brindaron su apoyo, incluso su papá, a quien también se lo contó. En declaraciones públicas, su ex compañera de elenco, Ana Acosta, también salió a defenderla e hizo un “mea culpa” por no haber reparado en ese conflicto.

Artaza reveló que haber escuchado otros testimonios de mujeres vulneradas por Gianola fue importante para poder hablar. En especial, las declaraciones de Fabiola Yáñez, actual Primera Dama. “En ese momento dije ´guau´, porque ella no es del medio, no buscaba fama, y lo expresó de una manera muy realista”, explicó sobre la denuncia de Yáñez, quien se quedó con su papel cuando Artaza se fue de la obra. “Me siento mal por no haberle escrito en ese momento que la felicitaba… “, agregó.

Luego, Artaza reconoció que las acciones de Gianola en aquel momento no se tomaban como se toman en la actualidad: “¿Quién no se ha cruzado en la vida, quién no tiene en su entorno una persona así, un poco baboso?”, se preguntó. Sin embargo, luego confió que luego de las graves acusaciones que se hicieron y sobre todo después de haber escuchado una declaración de él sin hacer un mea culpa -”eso fue lo que me recalentó”- aseveró- se decidió a contar su experiencia. “Yo no puedo hacerle esto a las mujeres que fueron abusadas. Me siento responsable y siento que no podía hacerme la boluda”.

Entretelones, la obra en la que compartieron elenco durante la temporada 2017/2018 V. Guerman

Tras aclarar que se fue a Francia por un proyecto personal y que no dejó el país por esta situación, Sabrina repasó las incomodidades que vivió con el actor. Con el mensaje que le mandó a sus compañeros en la mano repasó que siempre se sintió incómoda, que Gianola la intimidaba, que “siempre fue medio baboso”, que tenía palabras con ella que ella no sabía cómo contestar, y que si bien tuvo muchos compañeros brutos a la hora de piropear lo de Fabián era distinto, “no era este tipo de acoso”. También habló de toqueteo, de pasar innecesariamente la mano por la cintura, de masajes no consentidos y de gestos reprochables. Luego, contó que no quiso frenarlo porque no quería enfrentarse con él.

Sabrina recordó que su personaje en la obra era “el de la actriz que se acostaba con el director”, interpretado por Gianola, y que si bien en escena nunca se sobrepasó, sí tuvo actitudes como besarla en la comisura de los labios. “Yo siento que en su momento lo que viví no fue grave”, reconoció, y reveló que su papá se sorprendió cuando se lo contó.

"¿Si no hubiera sido la hija de Nito, qué hubiese pasado?”, se pregunta hoy Sabrina Artaza Mauro V. Rizzi

Luego, Artaza explicó que “estaría buenísimo que los hombres que se dan cuenta de este tipo de hombres, porque son distintos, porque no todos los hombres son así, salgan a decir ´yo vi actitudes raras, es verdad, es medio así´. Yo abro el juego a eso también”.

Por último, Sabrina Artaza reconoció que su papá se puso mal con la noticia y que le dijo que pensaba que estaba todo bien. “Estaba todo bien porque sentía que lo manejaba”, le respondió la actriz al capocómico. “Y en cierto punto yo me pregunto hasta que punto, como yo soy la hija de Nito Artaza, no se sobrepasó conmigo. ¿Si no hubiera sido la hija de Nito Artaza, qué hubiese pasado?”, se preguntó.