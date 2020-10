El pasado lunes, el periodista se cruzó con Eduardo Feinmann por la toma de tierras en el caso Etchevehere. Luego de la discusión, Pastor aclaró su postura

Luego de su fuerte cruce al aire con Eduardo Feinmann, Facundo Pastor realizó su descargo en el programa 4 días (A24), donde aclaró que su único objetivo, en relación al caso Etchevehere, era el de hacer preguntas.

"No estoy acá parado para dar una certeza. Estoy acá para hacer preguntas y me pregunto si lo que está sucediendo en Entre Ríos tiene que ver con lo que está pasando en Guernica y si en Argentina está en riesgo la propiedad privada", reflexionó el periodista.

"Podría pararme acá, como se dijo hoy en algún momento, a defender 'delincuentes', pero yo no defiendo delincuentes y ustedes me conocen, saben cómo me manejo, hace 20 años que trabajo de esto", continuó. "¿No hay algo de objetividad que el periodismo debiera recuperar en este momento de la Argentina? Quizás estoy loco, y vos creas que yo tengo que contarte lo que vos querés escuchar o lo que mejor te venga según tus intereses. Eso no lo voy a hacer", afirmó.

Para concluir y sin mencionar explícitamente a Feinmann, Pastor agregó: "Me voy a parar acá hasta que me lo permitan a contar información, después vos sacá tus propias conclusiones. Me manejé así siempre y no me interesa vivir en el país de la grieta donde la gente ya no sabe qué es verdad o mentira. Voy por otro lado y si no te gusta podés apagarme. Voy a contar información para que vos puedas saber qué es lo que está pasando. ¿Será un pecado? ¿Será increíble que a uno lo tilden de moderado por intentar contar información?".

El cruce entre Feinmann y Pastor

El lunes pasado, ambos periodistas contrapusieron sus argumentos respecto de la escritura en la que Dolores Etchevehere habría cedido el total de sus acciones en Las Margaritas SA, la empresa dueña de la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos.

La discusión comenzó cuando Pastor expresó la necesidad de que la Justicia determine una sentencia en torno a esta sucesión. Y, sin quitarle importancia a la escritura, recalcó que se debía esperar el fallo de un juez.

Este argumento fue el que irritó a Feinmann quien, con papel en mano, increpó a su colega. "El mismo escribano te muestra esto, firmado por la señora Dolores. ¿Necesitás que el juez te diga, para saber vos como periodista, que no es un delito?", cuestionó.

Así fue la discusión entre Feinmann y Pastor por el caso Etchevehere, el pasado lunes 02:06

Video

En ese momento, Pastor insistió con su postura y le respondió sin poder terminar la idea. "Necesitás que la Justicia, Eduardo, siempre en un conflicto necesitás que la Justicia", siguió, pero fue interrumpido por Feinmann: "No, quedate tranquilo, Pastor. El equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo. Vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo (sic). No, quedate tranquilo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido".

Feinmann agregó: "Es que la señora de la que vos hablás ya cedió su parte y la firmó en esta escritura, en esta firma que está acá, ¿está claro?". Entonces, Pastor cuestionó: "¿Pero eso está presentado en la causa o lo tiene el abogado de Etchevehere?".

Esta pregunta hizo que el conductor diera por terminada la discusión, con una irritación notable y ofuscado ante el argumento de su colega. "Está bien, listo, no voy a dar una clase. Mirá, no me vas a tomar examen, Facundo. Te agradezco mucho, buenas noches, hasta mañana", lo despidió Feinmann, en lo que fue un cierre de alto impacto.