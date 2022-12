Gran Hermano 2022: Daniela tuvo un ataque de llanto por un comentario de Alfa y lanzó una advertencia

escuchar

Los ánimos en la casa de Gran Hermano (Telefe) son de los más propicios para que se generen diversas peleas. La convivencia y las estrategias de juego generan en los participantes un estado de alerta y en los últimos días una fuerte pelea dividió los grupos. Daniela tuvo un ataque de angustia luego de ser señalada por tener relaciones sexuales con Thiago en la misma habitación donde había otros presentes.

Daniela y Thiago se dejan llevar por la pasión y ya tuvieron varios encuentros sexuales en distintas partes de la casa. Pero, al ser una convivencia, esto puede ser un problema para sus compañeros.

Alfa fue el primero en quejarse ante la pareja, ya que tuvieron relaciones mientras él quería dormir. Además de interrumpirle el sueño, consideró que se trató de una falta de respeto y se los hizo saber.

Pelea entre Alfa y Thiago

La situación escaló rápidamente y tanto Romina como “La Cata” y Julieta se mostraron en contra de estas actitudes de la pareja.

Sin embargo, Daniela considera que no actúa de mala manera y por eso rompió en llanto al verse atacada por una parte de la casa. Pese a eso, apuntó directamente contra Alfa como la persona que le falta el respeto al catalogarla de una mujer que tiene relaciones con cualquier persona.

“Ensuciame. Si c... es de p... soy re p...”, dijo en medio de un desconsolado llanto frente a Thiago y Agustín, que no dudó en consolarla y advertirle que se trata de una jugada para debilitarla. “A mí me hizo lo mismo, se metió con mi sexualidad”, aseguró, al tiempo que le aconsejó que si quiere responderle que lo haga con altura, para no verse perjudicada. “No voy a caer en esa”, sentenció la jugadora entre lágrimas.

LA NACION