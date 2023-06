Lourdes Sánchez fue al piso de LAM con la cartera y dejó sin palabras a Ángel de Brito: “¿Billetera no trajiste?”

escuchar

La semana pasada, las panelistas de LAM (América) padecieron un robo en los camarines de su propio estudio y cobró magnitud por la incógnita de quién pudo haber sido. En este contexto, Lourdes Sánchez, angelita invitada de este martes, comenzó el programa con un chiste sobre este tema.

El martes pasado, Feudale, Berardi y Farro compartieron el camarín donde se produjo el robo de tarjetas de crédito. Los únicos que pasaron por ese programa fueron Luisa Albinoni y Morena Rial junto con un grupo de amigos, aunque la primera estuvo en el final del programa y no utilizó los camarines, según explicó Ángel de Brito.

El divertido momento de Lourdes Sánchez en LAM (América)

Marcela Feudale fue la primera en enterarse del robo cuando encontró, en la cuenta de banco de su madre, dos gastos altos que desconocía. La segunda fue Estefi Berardi, quien vio sus dos tarjetas en un lugar que no utiliza, lo cual le generó desconfianza y las dio de baja a todo por si le habían tomado una fotografía. La tercera fue Mónica Farro, que el jueves quiso hacer una transacción y se encontró con cuatro “gastos altos” que no eran de ella en lugares con los que no estaba familiarizado.

Ángel de Brito le revisó la cartera a Marixa Balli

Si bien el canal se hizo cargo de reponer el dinero, el robo trascendió el programa y fue uno de los temas de la semana. Este martes, en la presentación del programa, los zócalos adelantaban que iban a mostrar cómo robaron en los pasillos del canal.

Cuando Ángel de Brito dio inicio y presentó a Lourdes Sánchez, ella se mostró con su cartera en la mano. “Ah no, yo no la dejo en el camarín ni en pe...”, señaló la bailarina con una sonrisa y sosteniendo su bolso negro de cuero. “Acá son medios chorizos”, indicó. E hizo reír a todos.

A continuación, el conductor se la pidió y manifestó: “Esta es buena, es de las buenas”, ante las risas de las panelistas que, a una semana del robo, se tomaron la broma con buena onda. “Por las dudas traje candado para cerrar la cartera”, gritó Estefi, y de Brito, fiel a su humor punzante, le respondió: “Para cerrar la boca”.

“Hacés bien”, dijo Berardi, mientras que Feudale afirmó: “Ay, nena querida. Si supieras”. El conductor sacó las llaves de la casa, algunos productos de cosméticas, golosinas y un producto que prefirió no mostrarlo. “¿Billetera no trajiste?”, le consultó.

“No”, señaló con una sonrisa y aclaró: “Vale más la cartera que lo que tiene adentro”. Por último, el periodista le recalcó, en tono de humor, que a la salida le harían de nuevo otra requisa para asegurarse de que no le faltaba nada.

Tras el resumen de la semana, Feudale consultó por la cartera que estaba en el escritorio del conductor. “Se la estoy custodiando a Marixa, la seguridad está aca”. Ángel se puso a revisarle la cartera que contenía una generosa cantidad de llaves, hilo dental y tarjetas.

Desde el mismo programa, contaron cómo avanza la investigación del robo y se trataría de dos mujeres que trabajan juntas y que ya estarían identificadas. Mientras tanto, esta vez, reinó el humor.

LA NACION