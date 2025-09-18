Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina

A casi una semana de que Thiago Medina sufriera un accidente de tránsito mientras manejaba su moto por el partido de Moreno, se conoció un nuevo parte médico que trajo un poco de alivio a su círculo íntimo y a la gran cantidad de fanáticos que se encuentran pendientes de su evolución día tras día. El mismo fue compartido por el cuerpo médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en donde se encuentra internado en terapia intensiva desde el pasado viernes 12 de septiembre.

“El paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico", comenzó el escrito, que remarcó que el joven continuará en terapia intensiva y bajo estrictos controles del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad en la que se encuentra.

“La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital y, además, en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”, detallaron sobre la intervención programada a la que se someterá el joven en los próximos días.

Daniela Celis confirmó la mejoría del cuadro de Thiago Medina

Por su parte, Daniela Celis, expareja del mediático y madre de sus dos hijas mellizas, Laia y Aimé, posteó en sus redes sociales un mensaje alentador sobre la evolución del ex Gran Hermano. “¡¡¡Nuevas noticias!!! Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica en estos días. Hoy está sin fiebre. Necesitamos que siga así para que pueda ser operado“, remarcó.

A su vez, continuó con su llamado al apoyo espiritual de cada uno de sus seguidores para brindar energía positiva a Thiago en esta etapa crítica de su vida. “La luz llega y se siente, mantenemos el pedido de oración para Thiago Agustín Medina”, recordó con cariño. Estas mismas palabras fueron replicadas por todos los familiares del joven en sus cuentas oficiales de Instagram.

El alentador posteo de Daniela Celis en redes sociales (Foto: Historia de Instagram @danielacelis01)

Brisa, la hermana melliza de Thiago Medina, compartió una emotiva foto y pidió por su recuperación

En estos días difíciles para toda la familia Medina - Celis, Brisa, la hermana melliza del exhermanito, es una de las personas que más al tanto se encuentra de su pronóstico reservado. Esto se debe a que junto a Camila y el resto de sus hermanos se turnan para pasar tiempo en el hospital y acompañar a Thiago.

El posteo de la hermana melliza de Thiago Medina (Foto: Historias de Instagram @brii_mediina23)

Conmovida por la mejoría de su ser querido, la joven compartió en sus historias de Instagram un emotivo recuerdo durante un paseo por el barrio privado en el que convivía Thiago con Daniela. En la imagen se los puede ver también junto a sus pequeñas sobrinas y otros familiares. Al pie de la publicación escribió con esperanza: “Te amamos chuli. Tengo fe y confío en Dios que vas a salir”.