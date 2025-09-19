Luego de seis meses de incertidumbre, Maxi López y Daniela Christiansson le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan. La modelo compartió un álbum de fotos en sus redes sociales con el que confirmó el sexo del pequeño en camino. Con esta noticia sorprendió a sus seguidores y terminó con la incógnita que había generado gran interés.

La modelo sueca anunció en sus redes sociales que su segundo hijo será un varón (Foto: Instagram @danielachristiansson)

“Y es un… Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantadora, privada y muy dulce. ¿Ya descubriste el sexo? Sí, esperamos un niño“, escribió Daniela en su posteo de Instagram. Rápidamente, se llenó de ‘Me gusta’ y comentarios; sin embargo, hubo uno que llamó la atención entre tantos. Se trata del de su hermano mayor, Valentino López -fruto de la relación de Maxi López y Wanda Nara-, quien escribió “¡Sí!“, junto a dos corazones de color celeste y azul. De esta forma, el joven futbolista festejó el género de su futuro hermano menor.

El comentario que llamó la atención en el posteo (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Además, Daniela compartió cómo se vivió la celebración privada para revelar el sexo del bebé. En las imágenes se aprecia la mesa central decorada con frutas frescas y una torta adornada con frutillas y arándanos, acompañada de un topper que despertaba la curiosidad: “Hey baby”, en color dorado. Sin embargo, la escena más tierna se dio entre madre e hija: Christiansson lució un hermoso vestido ajustado y abrazó a Elle, la otra hija de la pareja. Ambas posaron con una sonrisa que transmitía la alegría y la emoción de ese momento familiar tan significativo.

La pareja decidió compartir primero la noticia con sus familiares

En cuanto a la comida, prepararon una picada vegetariana que incluía zanahoria en bastones, pepinos, queso y aceitunas, entre otros alimentos frescos. En la mesa principal también se observaron opciones de carne, como churrascos, junto a una colorida ensalada de frutas, lo que dio la impresión de una mesa variada y completa para todos los invitados.

Daniela se encargó de cada detalle de la fiesta íntima de la revelación del sexo del bebé

La ambientación de la fiesta mantuvo un estilo sencillo y delicado, alineado con el gusto de Daniela. Entre los detalles en celeste se destacaban una bolsa de tul con pequeños colgantes de carritos y piecitos de bebé, tarjetas de agradecimiento y la clásica pregunta sobre el género estampada en platos y cajas de regalos.

La ambientación de la fiesta mantuvo un estilo sencillo y delicado

Este pequeño en camino será el cuarto hijo varón de Maxi López, quien ya es padre de Valentino, Benedicto y Constantino, frutos de su relación con Wanda Nara. Además, junto a Daniela, el exfutbolista es papá de Elle, la pequeña que llegó en marzo de 2023.