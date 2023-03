Cande Tinelli decidió borrarse uno de sus tatuajes más grandes y mostró el proceso en sus redes: “Un chispazo”

escuchar

Conocida por sus drásticos cambios de look y su tendencia a someterse a diversos tratamientos e intervenciones estéticas, Candelaria Tinelli volvió a sorprender a sus seguidores.

Habituada a mostrar sus “mutaciones” en sus redes sociales, la hija de Marcelo Tinelli decidió mostrar el paso a paso del arduo proceso que comenzó para borrarse uno de sus tatuajes más grandes.

Candelaria Tinelli decidió borrarse un tatuaje y mostró el resultado en las redes sociales

“Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, expresó Lelé tiempo atrás y, bajo este lema, fueron muchas las intervenciones que le hizo a su cuerpo. Desde rinoplastias y cirugías para aumentar sus glúteos, hasta tatuajes y piercings, fueron pocas las modificaciones con las que no se animó a experimentar.

Así como, a lo largo de los años, no dudó en sumarse piezas de arte a la piel -llegando incluso a cubrir extensas porciones de su cuerpo con tinta negra en un estilo conocido como “blackout”-, ahora tomó la decisión de comenzar a removerse uno de sus tatuajes más reconocibles. Así lo contó en sus Historias de Instagram, en donde subió un video que registró parte del tratamiento que inició de la mano de una profesional de la salud.

El cambio de look de Cande Tinelli

La pieza en que eligió eliminar es la que le cubre el pecho, justo por debajo del bloque negro que tiene realizado en el cuello, y que se trata de un diseño tribal simétrico, cuyas formas construyen una especie de cuadro circular. Aunque no especificó el por qué de esta inesperada decisión, afirmó estar muy emocionada y ansiosa de poder ver los resultados.

Según explicó la medica que la atendió, quien además es directora de un centro de estética, para lograr alcanzar la eliminación casi total utilizan una tecnología conocida como láser de “picosegundos”, la cual rompe la tinta para que el cuerpo la elimine sin afectar la capa más profunda de la piel. En cuanto al nivel de dolor, de acuerdo a las propias palabras de Candelaria Tinelli, “solo se siente un chispazo”.

Candelaria Tinelli comenzó el proceso para borrarse el tatuaje tribal que tiene en el pecho instagram @candelariatinelli

Minutos después de su visita al consultorio, la cantante sorprendió nuevamente a sus fans al pasar por la peluquería para realizarse un sutil pero evidente cambio de look. A pesar de que mantuvo el mismo color de pelo, cortó varios centímetros del largo, lo que resultó en que su melena ahora apenas supera la altura de los hombros. “Ahora sí”, escribió junto a la foto con la que presumió su apariencia.

Actualmente, Cande Tinelli se encuentra en medio de grandes cambios. Tras haber finalizado una relación de más de dos años con el cantante Coti Sorokin -con quien al parecer terminó en buenos términos aunque con algunos rumores de infidelidad de parte de él- se prepara para encarar un nuevo proyecto laboral de la mano de su padre, Marcelo Tinelli, quien en las últimas horas firmó el contrato para pasar a formar parte del canal América como gerente artístico.

LA NACION