Filtran el WhatsApp de una pelea entre Brancatelli y Vilouta: ambos dejaron el chat de Intratables

En los últimos días, el escándalo de las vacunas vip se instaló en la agenda política y en los debates de televisión, pero también traspasó al ámbito privado. Fue así como el periodista Paulo Vilouta y Diego Brancatelli tuvieron una fuerte pelea en el grupo de WhatsApp del equipo de Intratables. El resultado fue que ambos abandonaron el chat.

El chat de la polémica

Según pudo saber LA NACION, la furia de Brancatelli se desató cuando los panelistas compartieron información sobre el escándalo de las vacunas vip, hecho que se lo habría tomado personal y por el que decidió marcharse del chat.

“Cuando fue lo de los aportantes truchos no aparecían, ni mu. ¿Se imaginan si analizaban nombre por nombre? ¡Qué escándalo!”, escribió junto con emoticones de sorpresa, tal figura en las capturas que difundió Clarín. Unos segundos después Débora Plager le respondió: “¿Qué proponés hacer entonces con el tema vacunas? ¿Lo invisibilizamos?”.

Los periodistas Paulo Vilouta y Diego Brancatelli tuvieron un cruce en el chat del programa donde los dos terminaron saliéndose América

A continuación, Vilouta, aparentemente molesto por lo que estaba sucediendo, dijo: “¡Chicos, yo salgo de este chat! Si necesitan algo me escriben a mi número. Abrazos”, se despidió. Esto habría molestado a Brancatelli, quien sostuvo que “solo se habla de lo que quieren, si no se borran”. “Yo me los fumo todos los días diciéndome barbaridades”, acotó.

Ante la respuesta del panelista, Plager volvió a intervenir: “Igual, Diego, lo último que te digo, humildemente, cualquier hecho anterior de corrupción sea de quién sea, no se compara con la vida y la muerte, o sea vacunas”. “Hagan algo, que sumen a Paulo, si el único que opina distinto soy yo. Armen el programa y el chat a su medida. Hagan 876. Sean felices. Sumen a Paulo”, apuntó Brancatelli antes de salir del grupo. “Oh my gosh”, escribió Carolina Losada un par de horas después.

En conversación con LA NACION, Brancatelli afirmó que en los nueve años que llevan haciendo el programa han protagonizado cientos de discusiones y peleas casi “como un matrimonio” y por eso se había sorprendido de la actitud de su compañero de trabajo. “Hace nueve años que nos conocemos con Paulo, somos de los fundacionales de Intratables, tenemos una excelente relación y la suficiente confianza para discutir y exponer nuestras diferencias. Discutimos como un matrimonio, pensamos lo que decimos... al menos yo lo pienso. Esa fue una conversación en privado”, sostuvo.

En conversación con LA NACION el panelista aseguró que había hablado con Vilouta sobre el tema y que estaban sorprendidos de que se haya filtrado la conversación Telefe

“No hay una ruptura. No lo podemos creer, acabo de hablar con él y ambos estamos bien. Estamos preocupados por lo que pasó, pero queremos saber quién hizo filtrar el chat que leemos solo nueve personas que pertenecemos al equipo”, afirmó.

Cuando se fue del grupo, dijo Brancatelli, lo hizo pensando en que Vilouta lo había hecho molesto y por eso él decidió salir también. “En principio pensé que Paulo se había enojado. Eso me molestó porque si alguien se tenía que ir del grupo era yo, que me fui enojado al final y no he vuelto”, agregó. Pero en una conversación posterior entre ambos, el periodista deportivo le habría dicho que tuvo que cambiar de equipo y por eso se tuvo que retirar del chat. “Con Paulo discutimos cosas más importantes de forma más fuerte”, sintetizó.

“Diego para mí es una muy buena persona, nos hemos ido muchas veces caliente con nuestras opiniones, pero es un debate, es parte del show. En un momento yo me compré un equipo nuevo y me perdí un montón de contactos que tenía acá por no tener el back up, me bajé del grupo, volví al grupo y hemos tenido mil veces un montón de opiniones diferentes sobre cómo encarar un tema. No hay problema cierto entre él y yo”, dijo Vilouta a LA NACION.

Débora Plager afirmó que unos minutos antes todos habían empezado a mandar información al grupo sobre el escándalo con las vacunas Vip, por lo que esto habría despertado el malestar de Brancatelli Archivo

En tanto, Plager, aseguró que es habitual que en el chat se genere este tipo de debates, pero que no había pasado que se salieran del grupo. “Lo que pasó es que ese día todos empezamos a mandar una catarata de información sobre las vacunas VIP y todo lo que salía en el minuto a minuto. Fueron como 40 minutos en los que todo el mundo mandó data que daban cuenta de que había un manejo irregular con las vacunas, esto habría molestado a Diego que se lo tomó personal y mandó eso de los aportantes truchos”, explicó la periodista a este medio.

Según reveló, la información “le pareció muy apabullante” a Brancatelli, que lo terminó de ver “como una maniobra”. “Eso lo hizo actuar. Nadie aludía ni a Diego ni a nada, era una información que corría como pólvora, que lo hizo entrar a ver el grupo muy molesto. Pero nosotros mandábamos datos e información que aportaba para el programa de la noche”, sintetizó.

LA NACION