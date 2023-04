La contundente frase de Zaira Nara que confirma que ya no sale con Facundo Pieres

escuchar

Pareciera que una ola de separaciones en la farándula argentina se hace presente con el comienzo de abril. A la sorpresiva ruptura de La China Suárez y Rusherking, se le sumó la de Zaira Nara con el polista Facundo Pieres. Aunque la modelo no blanqueó nunca públicamente el romance, fueron captados durante el verano juntos en la playa. Ahora, ella misma habló del motivo por el que elige estar soltera.

Fueron cuatro meses en los que Zaira Nara y Facundo Pieres vivieron un intenso romance que buscaron alejar de las cámaras. Se trató de la primera relación de la hermana de Wanda tras la confirmación de su separación de Jakob von Plessen, el padre de sus hijos. Quizás, por este motivo decidió no mostrarse ante los medios con el deportista. No obstante, no fue un cometido que logró.

Zaira Nara y Polito Pieres fueron captados en eventos en Punta del Este.

Durante el verano de 2023 se confirmaron los rumores que se extendieron durante semanas y se desató un gran escándalo, debido a que ese sería el motivo del distanciamiento entre Zaira y su gran amiga, Paula Chaves, que hace más de una década fue pareja del polista.

El nuevo romance generó discordia entre las modelos, que se dejaron de mostrar juntas en las redes sociales.

Pese a ello, la pareja apostó al amor, pero todo llegó a su fin a principios de abril. Fue ella la encargada de confirmar que estaba soltera, sin nombrar al polista, ya que no había oficializado su romance.

“Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila”, expresó días atrás en diálogo con Intrusos (América) y por primera vez en meses refirió a su situación sentimental. Durante el fin de semana, volvió a hacerlo y en medio de especulaciones sobre los motivos de la separación, fue contundente.

Zaira Nara reveló por qué se separó de Facundo Pieres

“Me encanta el amor, pero estoy en momento de mucha tranquilidad. Casi siempre estuve en pareja, siempre estuve muy acompañada, y tengo ganas de estar tranquila, conectada con mis hijos y con mi vida, que ya bastante ocupa”, detalló en una reciente entrevista para el ciclo Implacables (El Nueve).

De esta forma confirmó que ya no se encuentra en pareja y se declaró enfocada en su familia y proyectos laborales para el resto del año, con diversos viajes fuera y dentro de la Argentina.

En este sentido, remarcó que tiene un gran objetivo: ser reconocida internacionalmente por su marca de make up. En post de lograr este deseo, tiene un largo camino por recorrer y está dispuesta a cumplirlo. Por el momento, indicó que no tiene proyectos laborales en la televisión argentina, contrario a su hermana, que debutó como conductora en MasterChef (Telefe) y brilla en la pantalla.

LA NACION