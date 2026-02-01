El extraño pasacalles que apareció en la puerta de la casa de Griselda Siciliani: ¿de parte de Luciano Castro?

Un inusual pasacalles apareció en la puerta de la residencia de Griselda Siciliani en el barrio porteño de Palermo. Esto generó de inmediato un revuelo en el ámbito del espectáculo y en las redes sociales. El mensaje, atribuido a Luciano Castro, expresa: “Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano”. Además, estaba decorado con corazones, configurándose como un visible intento de reconciliación tras un reciente escándalo de infidelidad que llevó a la separación de la pareja.

La imagen de este gesto público se viralizó rápidamente, lo que desató una ola de comentarios en redes y especulaciones sobre la situación sentimental de ambos protagonistas. La existencia del cartel fue confirmada por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien relató que había ido a verificar la situación. “Bueno, gente, confirmado. Dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho, Luciano’”, expresó, para luego calificar la estrategia como “espectacular”. Este hecho ocurrió luego de confirmarse que la actriz le puso fin a la relación, información que dio a conocer este viernes Paula Varela en Intrusos (América TV).

El pasacalles dedicado a Griselda Siciliani fue viral en redes X (@Intrusos)

El escándalo se desató tras la filtración de audios y mensajes que el actor le había mandando a una joven danesa, identificada como Sarah Borrell, durante el tiempo que pasó en Madrid, España. Su testimonio y el material comprometedor expusieron la intimidad de una pareja que, hasta entonces, gozaba de una imagen de solidez en el medio. La difusión de estos detalles generó un enorme interés público y fue el detonante de la crisis que llevó a Siciliani a terminar el vínculo.

Ahora, la aparición del pasacalles no solo captó la atención de los medios, sino que también se convirtió en tema central en las redes sociales. Usuarios y figuras públicas reaccionaron con una mezcla de ironía y escepticismo, lo que generó una avalancha de memes y comentarios. Algunos cuestionaron el mensaje y el momento del gesto: “Le tendría que haber puesto ‘te extraño guapa’”; “¿No tiene ningún amigo que le diga ‘Che, no da’?”; “Hubiera puesto: ‘oye guapa te amo’” y “Por favor díganme que es mentira”, fueron algunas de las reacciones más divertidas. Incluso, se debatió si el actor fue el verdadero “ideólogo” del cartel.

Los comentarios del video compartido por LAM fueron mayormente de risas contra Luciano Castro Captura X (@elejercitodelam)

Sabrina Rojas fue letal contra Luciano Castro

Tras confirmarse la separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani, Sabrina Rojas, exesposa del actor, brindó su particular perspectiva sobre la posibilidad de una reconciliación. “Para mí, van a volver”, aseguró, además de profundizar en su análisis sobre la dinámica de la relación y la personalidad del padre de sus hijos. “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”, sostuvo. Esta opinión de una figura tan cercana al protagonista añadió otra capa de interés y debate a la ya compleja situación pública de la expareja.

Pero eso no fue lo único que expresó la conductora transitoria de Sálvese quien pueda (América TV), sino que agregó: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.