Florencia Peña terminó la semana con un look osado: joyas, brillos y glamour

3 de octubre de 2020

Florencia Peña se mantiene muy activa en las redes sociales, donde suele publicar imágenes con su familia, producciones fotográficas sensuales y otros contenidos que siempre animan a sus casi cinco millones de seguidores.

En esta oportunidad, la actriz compartió una imagen donde posó con un look osado con joyas y maquillada con brillos, que despertó los comentarios de sus seguidores. La publicación alcanzó casi 60.000 "me gusta" en pocas horas.

Hace algunos días atrás, Peña había sido noticia por la presentación de un nuevo proyecto dedicado a las mujeres de todas las edades. En tiempos de pandemia y autogestión, la actriz lanzó su propio sitio, FdeFLOR, con un video.

"Es un escaparate virtual, una tienda que refleja mi estilo de vida. Es un espacio donde me siento libre para contarles acerca de mi mundo, lo que me inspira, las prendas que me gustan, los aromas, los colores y todo aquello que me hace bien", explicó.

Se trata de una tienda en línea que agrupa diferentes marcas de ropa, calzado y deco, con Peña como motor del proyecto. "FdeFLOR es un una plataforma que creé para estar más cerca, una comunidad donde encontramos la posibilidad de ser mujeres extraordinarias. No por lo que lucimos o el cuerpo que tenemos, sino por lo que soñamos ser y lo que hacemos para conseguirlo. Porque somos Mujeres de acción. Somos mujeres con actitud. No solo lleva mi Identidad e impronta, también la de un equipo de expertos que me acompañan a la par", dijo a modo de presentación.