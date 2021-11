Flor Vigna dio detalles del encuentro que tuvo con Sabrina Rojas y la definió con una frase rotunda

En mayo, Sabrina Rojas y Luciano Castro anunciaron su separación “como pareja”, pero no “como familia”. Claro: ambos son padres de dos hijos en común (Esperanza, de 8 años, y Fausto, de 6) y eso los unirá por siempre. Su vínculo más allá del amor quedó demostrado cuando la actriz publicó una foto junto con su ex, y con su actual novio, el “Tucu” López. Sin embargo, se esperaba la voz de la otra parte de esta historia, Flor Vigna, actual pareja del actor, quien no formó parte de la selfie. Este viernes, la bailarina rompió con el silencio en Intrusos (América) y se refirió al vínculo que tiene con la modelo.

En una entrevista con motivo del lanzamiento de su primer tema “UY!, Vigna contó que compartió una cena con Castro y Rojas y dejó entrever el vínculo que tienen: “Comimos juntos. Lo único que puedo decir es que Sabrina es una copada tremenda, y se ve en los dos que tienen ganas de sumar y de cuidar mucho a su familia, y de entenderse mucho. Son dos personas que se conocen mucho”.

Los elogios de Flor Vigna a Sabrina Rojas: "Es una copada"

Al hablar ya de su proyecto musical y el rol que jugó su novio, que además de brindarle apoyo y acompañarla, actuó en el videoclip de la canción, la bailarina precisó: “La verdad es que me ayudó a animarme a un montón de cosas y es muy motivador. Desde el momento en que entró en mi vida me sumó mucho y yo también lo intenté hacer lo mismo en su vida. Era todas las noches charlar y armar el videoclip y un día le dije: ¿Te animás a hacerlo? Ojalá este sea el primero de varios, y también lo nuestro acompañe varios años. Fue una apuesta de amor hacia la música y hacia nuestra relación también”.

Sin dejar de elogiar al actor, Flor explicó que “fue un gran compañero” en el lanzamiento de su carrera como cantante, aunque se encargó de aclarar que ella quiere ser “independiente y lograr las cosas” por sí misma y no por quien la acompaña.

El tráiler de "Uy", la primera canción de Flor Vigna

Sobre su inserción en el mundo de la música, reconoció que es algo que siempre la volvió “loca”, pero no fue hasta hace poco que se aminó a jugársela, ya que creía que su lugar “era más como espectadora, bailarina o actriz”. En menos de 24 horas de publicado el videoclip de “UY! en Youtube, el material superó el millón de visualizaciones.