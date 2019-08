Flor Vigna, sobre su separación de Nico Occhiato: "Él eligió priorizarse"

Flor Vigna aseguró que su ex, Nico Occhiato, la dejó tres veces antes de la ruptura definitiva Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2019 • 19:05

Protagonista de la obra más vista de esta temporada, Una semana nada más, Flor Vigna visitó Intrusos y se animó a hablar de amor y desamor. Separada desde hace algunos meses de Nico Occhiato, luego de cinco años de relación,, la participante del "Súper Bailando" finalmente se pudo soltar al tocar el tema de la ruptura. "Lo quise mucho, es una linda persona. Y los primeros tiempos de la separación me pasaban cosas y no podía disimularlo. Después todo fue progresivo".

Jorge Rial preguntó si había competencia con Occhiato durante la relación, porque la carrera de ella despegó vertiginosamente mientras estaban juntos. "No creo. Me hubiera dando cuenta si hubiera sido así. A mí me hizo daño esa separación, por lo lindo que fue lo que vivimos. Compartimos cinco años hermosos. Tuve mi duelo porque valió la pena", explicó. Y enseguida agregó: "El soltar es un ejercicio, no es que apretas un botón y listo. Nico me enseñó a amarnos y también a amarse a sí mismo. Él eligió priorizarse. No me lastima que esté con mujeres hermosas, porque ahora estoy con otra persona y me gusta. Tuve momentos de soledad e insomnio".

Desde hace un tiempo, Flor está saliendo con su coach en el certamen de ShowMatch, Mati Napp. Al principio negaron la relación pero después se relajaron y aceptan que están saliendo. "Hoy Mati me hace muy bien y elijo concentrarme en el presente. Mati es alguien que me acompaña pero no tiene rótulos. Es una persona que le hace muy bien a todo aquel a quien tiene a su alrededor. Te alienta a soñar. Es muy coach en la vida, una hermosa persona", aseguró.

La actriz y bailarina también se animó a hablar de Adrián Suar, con quien se la vinculó el año pasado. "Me pongo nerviosa cuando hablo con Suar porque es mi jefe [Suar es el productor de Una semana nada más]. Sé que inventaron que salíamos pero nada que ver. Tengo una relación netamente laboral. Me siento madura pero no para estar con un hombre más grande. Es una de las personas que más confió en mí y se lo agradezco", aclaró.

También habló sobre Juan Darthés, que fue su compañero de trabajo en Simona y a quien defendió de las acusaciones de acoso en la mesa de Mirtha Legrand. Sin embargo, tiempo después se desdijo. Vigna explicó: "Pasa que soy muy crédula en algunas cosas. Yo confié en el tipo que veía en las grabaciones porque teníamos buena relación, de 'hola, cómo estás' y 'chau'. Después entré más en el tema, empezaron a salir cosas a la luz y me di cuenta de que era su máscara y yo me la comí. Tenía que hacerme cargo de esa equivocación. Y cambié de forma de pensar, además. Antes era prejuiciosa y si una mujer estaba con muchos hombres me parecía que estaba mal. Y si era al revés no lo veían tan mal".