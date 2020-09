La exasesora del Ministerio de Seguridad se refirió a la toma de tierras en Guernica, y dijo que la forma de destrabar el conflicto es dejar sin insumos a las familias que se encuentran ocupando los terrenos desde el pasado 20 de julio Crédito: Captura de TV

Florencia Arietto estuvo como invitada al programa Nada personal que conduce Viviana Canosa por elnueve. La exasesora del Ministerio de Seguridad se refirió a la toma de tierras en Guernica, y dijo que la forma de destrabar el conflicto es dejar sin insumos a las familias que se encuentran ocupando los terrenos desde el pasado 20 de julio.

Durante una entrevista, Arietto responsabilizó al peronismo por la situación que se está viviendo en la localidad de Guernica y señaló: "Esta es la tercera sección electoral. Esto son 37 años del Gobierno que tenemos hoy".

En la misma línea, la abogada penalista opinó que el Gobierno debe proceder al desalojo "porque esto es un mensaje muy malo para la ciudadanía en general y para el Estado de Derecho en general. Lo que vemos acá es una situación extrema de gente que no tiene casa, pero hay mucha gente de clase media, trabaja, que se rompe el alma y que tampoco tiene casa".

En cuanto a la forma en que se debe realizar el desalojo, dijo que hay que "cortarle los insumos", dejando sin agua y sin comida a los ocupantes para "desactivar el delito". El comentario de Arietto generó un cruce con el panelista Pablo Caruso quien aseguró que "es torturar a la gente para que se vaya de ahí" y agregó "por suerte ganó la posición del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que es dialogar para poder hacerlo de forma pacífica y no entrar a los tiros".

Ante la intervención del panelista, Arietto indicó: "Primero que no es entrar a los tiros, es cortarle el agua y la comida para cesar el delito". En este sentido, comparó la toma de tierras con las tomas de rehenes y le preguntó al periodista: "¿En una toma de rehenes vos le decís al delincuente 'sí, sentate, comé, torturá a las víctimas?´". Además dijo que el Gobernador bonaerense Axel Kicillof no va a ordenar el desalojo porque "están ganando tiempo para dárselas a las tierras" y señaló: "El Gobernador no cree en la seguridad".