Florencia Freijo publicó un hilo para disculparse con Tomás Rebord

Este lunes, la politóloga y escritora María Florencia Freijo le pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter al periodista Tomás Rebord. Ello fue porque la semana pasada, ella había dedicado al youtuber un par de tuits en los que muchos entendieron que lo acusaba de algo verdaderamente grave. Poco tiempo después, el propio Rebord se hizo eco del pedido de Freijo y le contestó: “Disculpas aceptadas”.

Tomás Rebord es un youtuber de fuerte presencia en las redes sociales que ha trascendido en los últimos tiempos por un espacio que tiene precisamente en YouTube llamado El metodo Rebord. Allí, entrevista o tiene charlas prolongadas con importantes personalidades de la vida pública y política de la Argentina.

Así pasaron por el programa de este joven, que cuenta con miles de seguidores y gran popularidad en redes, figuras como Carlos Pagni, Jorge Asís, Alejandro Dolina, Máximo Kirchner entre otros. La emisión se transmite cada domingo por la noche y, el pasado 3 de abril, el invitado a El método fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Los dos tuits que escribió Flor Freijo luego de que en El Metodo Rebord, Tomás Rebord entrevistara a Alberto Fernández Twitter / @MariaF

Justamente después de haberse transmitido ese programa, Florencia Freijo, que también tiene una fuerte presencia en redes, publicó un tuit que, aunque sin mencionarlo, aludía claramente a Rebord. “Es el ejemplo más claro de cómo se sobreestima a los tipos por el hecho de construirse una narrativa de flaco inteligente, del ámbito ‘popular’ y voz gruesa. Lo inflado que está, Dios mío, no entiendo cómo no se avivaron que es un p...do bárbaro”, escribió Freijo y concluyó: “Ustedes sabrán”.

La escritora, que es reconocida en las redes por su defensa de las causas del feminismo y que escribió varios libros exitosos ligados a esa temática, escribió poco después otro tuit que fue el que disparó la polémica mucho más allá de una simple disputa tuitera. “Necesito que el ámbito joven del peronismo revea posta a los ídolos del entretenimiento que construyen, porque siempre son el mismo perfil de chabón soberbio con denuncias por abuso contenidas que en cualquier momento saltan”, escribió la politóloga, junto a varios emojis de caras llorando de risa.

María Florencia Freijo recibió muchas amenzas luego de escribir sobre Tomás Rebord Twitter / @mariaffrei

Luego, para cerrar el mensaje, la escritora señaló: “Jajaja. Qué bueno estar acostumbrada a que me puteen”.

Las amenazas a Freijo

Este segundo tuit fue borrado por la propia Freijo poco tiempo después de la publicación, y ella misma señaló en otro posteo que cuando hablaba de “denuncias de abuso” no se refería a Tomás Rebord. Pero aparentemente fueron muchos los fanáticos del youtuber que entendieron que sí hablaba de él y varios de ellos reaccionaron de manera terriblemente violenta, haciéndole llegar a la escritora insultos y amenazas de todo tipo.

Florencia Freijo negó que haya acusado de abuso a Tomas Rebord pero continuó recibiendo amenazas Twitter / @MariaF

“Niego rotundamente haber acusado de abuso sexual a Tomas Rebord. Fueron dos Tweets separados. El segundo tweet, al darme cuenta de la malinterpretación fue borrado al minuto. Alguien hizo captura y comenzó toda esta m.... Vino un tipo a casa y me enviaron emails y amenazaron”, escribió Freijo en un tuit el 5 de abril. Dos días después de su primer mensaje contra Rebord.

Tomás Rebord dijo no ser responsable de las amenazas que recibió Flor Freijo Twitter / @tomasrebord

A su vez, la escritora y politóloga subía a su misma cuenta los mensajes agresivos e hirientes que recibía de manera constante luego de haber escrito sus tuits. “Me están amenazando con quemarme viva; recibí emails de que están yendo a desvalijar mi casa, están tratando de entrar a todas mis cuentas ayuda”, escribía, a modo de denuncia, Freijo, y subía capturas de pantallas con alguno de los agravios recibidos.

Por su parte, Rebord, desde su cuenta de Twitter, señalaba que no era responsable por los ataques a Freijo. En un largo hilo, y con su estilo filoso, el youtuber aclaraba su actuación en ese embrollo tuitero: “No hice nada, ni antes, ni durante, ni después. Ni opiné, ni mande mails desde un mismo remitente, ni mandaría a hostigar jamás a alguien por decir pelotudeces (incluso si esas pelotudeces son graves). Asisto a un Minority Report local donde en vez de oráculos hay esquizofrénicos”.

“No puedo ver qué sube ni comenta Florencia Freijo porque fui bloqueado por ella misma después de sus dichos. Si pudiera hablarle le diría que se quede tranquila que de mi no recibirá ni agresiones ni interacción alguna. En rigor simplemente no me interesa lo que opine”, escribió en otro de sus tuits Rebord.

Las disculpas a Rebord

Finalmente, sin dejar de denunciar las agresiones que continúa recibiendo, este lunes Florencia Freijo escribió un hilo en el que, entre otras cosas, le pide disculpas a Rebord. En primer lugar, ella subió a uno de sus mensajes un texto de su autoría donde aclaraba lo que había querido transmitir en sus dos tuits del 3 de abril.

Flor Freijo escribió sus disculpas hacia Tomas Rebord este lunes Twitter / @MariaFFreijo

“Publico estas palabras, en principio, para pedir disculpas y retractarme sobre un tuit que refería a la existencia de un ‘chabón abusador’. Lo que eran dos tuits que planeaban en principio una opinión personal sobre una persona en particular y en segundo lugar una problemática acuciante sobre la cantidad de varones abusadores en lugares de poder, que silencian a sus víctimas, terminó siendo expresado de una manera muy desafortunada por mí y alejada sobre una profunda certeza: no existe el perfil de nadie en particular para estigmatizar hechos delictivos”, decía el mensaje, escrito a modo de comunicado.

“Fue un error gravísimo de mi parte pretender expresar un tema tan profundo en la nimiedad de un tuit”, finalizó su mensaje Freijo.

Más adelante, en un segundo tuit del mismo hilo, la escritora y tuitera se dirigía directamente al creador de El Método Rebord: “En segundo lugar, quiero pedirle disculpas a Tomás Rebord por la sencilla razón de que la desafortunada combinación de mis tuits lo envolvieron a él en un conflicto y acusaciones cruzadas que jamás propuse profesionalmente y que lamento haya ocurrido”.

Tomás Rebord aceptó las disculpas de Flor Freijo Twitter / @tomasrebord

En otro de sus mensajes, tras el pedido de disculpas, señaló que nada justifica “bajo ningún concepto” la cantidad de amenazas que recibió y contó también que su casa sigue monitoreada y “yo con dos denuncias, muerta de miedo”.

Poco tiempo después, como para cerrar todo tipo de conflicto, el propio Tomás Rebord retuiteó el mensaje de disculpas que escribió hoy Freijo y escribió: “Disculpas aceptadas”. La escritora y politóloga, por su parte, respondió a este mensaje del youtuber con un “muchas gracias”.

