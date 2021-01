La actriz se refirió a la ceremonia del nuevo mandatario estadounidense donde lo acompañaron cantantes y actores

Florencia Peña opinó en sus redes sociales sobre el apoyo de las celebridades norteamericanas al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y apuntó contra quienes critican a los artistas nacionales por acompañar la gestión de Alberto Fernández. "Allá son capos, acá chorros", sentenció la actriz.

"Asume Biden y se llena de artistas acompañando con su arte y militancia. También hacen lo suyo los seguidores republicanos. Bancan, apoyan, bajan línea. De un lado y del otro. Acá si lo hacemos somos chorros, pagos, corruptos planeros", escribió la conductora de Flor de Equipo en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Mucho por aprender en esta joven democracia argenta".

Peña se refería a las actuaciones que tuvieron lugar este miércoles, en la asunción de Biden, de Lady Gaga, Jennifer López, Garth Brooks, entre otros, que acompañaron al flamante mandatario estadounidense en su jura.

Sin embargo, un usuario le respondió que, para quienes los critican, los artistas "de allá" también eran eso que ella señalaba. Irónica, la actriz respondió: "Debe ser verdad. Lady Gaga y JLo son dos planeras chorras chinveguenchas [sinvergüenzas]".

Ante los comentarios negativos que recibió tras esa publicación, Flor Peña retrucó: "Estados Unidos me la soba. No miro hacia el norte en términos de ejemplo. Son una sociedad tan horrible como cualquiera. El problema es cómo los miran y aplauden desde acá. Los artistas apoyando allá son capos. Acá chorros".

Y le contestó también a otro usuario que propuso guardar el tuit para cuando "la escrachen en un avión" como a Pablo Echarri. "Cuando te enteres que también [Vladimir] Putin me la soba pero igual me voy a dar la vacuna rusa, te agarra una embolia papirri", lanzó la actriz.

Por último, se despidió, fiel a su estilo, con humor. "Critico a Estados Unidos desde un iPhone. A China con una remera made in China y a [Jair] Bolsonaro escuchando una Bosa. Me gusta NY, Hong Kong y Pipa. ¿Y? Ustedes critican a la Argentina desde Argentina. No los quiero ver veraneando en Chapadmalal, eh", concluyó.

