Se conoció el especial pedido que Pampita le hizo a la Virgen de Luján tras su peregrinación

Luego de que Pampita se sumara a la tradicional peregrinación a la Basílica Nuestra Señora de Luján, se conocieron los verdaderos motivos que la impulsaron a hacer la travesía. Según se conoció, la principal causa por la que lo hizo fue la llegada al mundo de Ana, la hija que tuvo con el empresario gastronómico, Roberto García Moritán. Pero no fue solo eso, la modelo también caminó para pedir por la salud de un amigo de la familia que atraviesa un difícil momento de salud.

El sábado, la conductora junto a Barby Franco, Estefanía Novillo y un grupo de amigas, mostraron por redes sociales toda la marcha religiosa en la que la lluvia fue una de las protagonistas. Esto tampoco dejó de ser un obstáculo para la modelo que se empecinó en llegar hasta el punto final del trayecto para pedir por la salud del marido de su amiga, la abogada Ana Rosenfeld.

Según trascendió, Marcelo Frydlewski transita un delicado momento de salud por complicaciones en su cuadro de COVID-19. Se encuentra internado en Miami, acompañado por la letrada.

La abogada agradeció a Barby Franco y Pampita por haber rezado por la salud de su marido Instagram

“Gracias por rezar por mi amorcito”, escribió Rosenfeld junto a una imagen que subió la novia de Fernando Burlando y Pampita a las redes sociales. A través de esa misma vía le avisaron que le habían pedido a la Virgen para que interceda en la salud del empresario.

“Alguien me dijo hoy que el 99% depende de Dios y que el 1% depende de vos. Pelea con fuerza por ese 1% que te estoy esperando mi amor”, contó la abogada días atrás en su cuenta de Instagram al hablar de la salud de su marido.

El marido de Rosenfeld se encuentra internado en grave estado (Foto: Instagram/@ana.rosenfeld)

Frydlewski dio positivo en coronavirus hace más de un mes estando en Miami, a donde viajó con Rosenfeld para visitar a su hija y a sus nietos. Ahora se encuentra en un coma inducido y las probabilidades de recuperarse son mínimas, de acuerdo con el informe que los médicos le dieron a la abogada.

El marido de Ana Rosenfeld sigue grave internado en Miami (Foto: Captura de video) LA NACION

“Sé que rezan por mí y me acompañan a salir del estado critico que me encuentro, los médicos están haciendo todo lo que tienen a su alcance”, expresó la abogada junto a una imagen de su pareja en Instagram, relatada como si lo hubiese hecho él mismo y a modo de agradecimiento por tantos pedidos de recuperación. Ya a modo personal, Ana suplicó: “Amorcito no te vayas todavía que tenemos muchas cosas aun pendientes”.