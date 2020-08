La periodista agradeció los mensajes de cariño por su cumpleaños Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot / LA NACION

La periodista Cristina Pérez cumplió 47 años y decidió festejarlo junto a sus seguidores. La conductora publicó fotos de cuando era pequeña, un video del festejo y hasta agradeció los sentidos mensajes que le dejaron los usuarios para conmemorarla. Incluso una persona se animó a armar un video que compila la vida de Pérez desde su nacimiento hasta la actualidad, que la periodista compartió en sus redes.

Fiel a su estilo y con mucho cariño, la periodista escribió en su Instagram personal: "Gracias por tantos saludos hermosos en mi cumpleaños. Gracias por el amor que me dan cada día. Me emociona hoy y siempre. Cada uno de los que me dejó palabras de amistad, aliento y alegría, les aseguro, los llevo en mi corazón", y acompañó el mensaje con el video realizado por una seguidora.

Además, le agradeció a sus compañeros de Telefé Noticias el festejo que le armaron, donde hubo torta, velas y cantos. Claro, entre las personas a quienes agradeció, estaba Rodolfo Barili, su compañero de trabajo. Hace unos días, la pareja de conductores cumplió 18 años en la televisión.

También publicó una fotografía de ella en blanco y negro a los 10 años en su Instagram Story. "Esta nena a caballo con sus 10 años y muchas ganas de recorrer los caminos de la vida les agradece por su amor. Con la misma ilusión de entonces celebro seguir andando. Gracias por tantos saludos llenos de amor por mi cumple".

La foto vintage que subió Cristina Pérez para agradecer los saludos de cumpleaños