Qué dijo Gimena Accardi del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi habló por primera vez del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández luego de que el actor confirmara su relación con su compañera de elenco. La actriz, quien compartió 18 años con Vázquez, reveló cómo se encuentra tras la noticia, qué opina de Fernández y cómo es su vínculo actual con su ex pareja.

La palabra de Gimena Accardi

En diálogo con SQP (América TV), durante un evento en el Planetario, la actriz se mostró comprensiva ante la noticia. “Si él está bien, yo estoy bien, básicamente eso. Le deseo lo mejor, de todo corazón. A él, a Dai... Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, aseguró.

En cuanto a Dai Fernández, Accardi sostuvo: ”Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se dieron te podés enamorar, sentir cosas... Y bien por ellos, me alegra“. Además, negó haber sospechado algo durante el tiempo que compartieron con Vázquez. “Entiendo las especulaciones y es lógico, pero no, para nada. Nunca jamás sospeché y sé, bah, quiero creer que es de ahora”, indicó. La actriz confía en que el romance es reciente y no existían indicios previos.

Con respecto a la actual relación que tiene Gimena con Nico Vázquez, aseguró que es un vínculo hermoso y significativo. “Lo voy a adorar toda la vida, siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o sea con la que quiera. El amor de pareja por supuesto se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso, en el cual charlamos, podemos comunicarnos. Nico es un ser humano adorable, es una persona hermosa. Pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante, que me hizo muy feliz también y yo a él. Fuimos una pareja hermosa”, subrayó y destacó que, si bien el amor de pareja terminó, mantienen una comunicación y un cariño mutuo.

En la misma línea, se refirió a sus declaraciones anteriores sobre la posibilidad de reconciliarse con Vázquez: “Ahora ya creo que no. Obviamente, uno nunca sabe, pero por supuesto que sí, era un deseo, un sueño, por eso nos casamos y estuvimos 18 años juntos”.

La reacción de la expareja de Dai Fernández tras la confirmación del romance

Daiana Fernández y Gonzalo Gerber se separaron después de siete años de relación

La reacción de Gonzalo Gerber fue diferente a la de Gimena Accardi, ya que, según Puro Show (eltrece), el bailarín que estuvo siete años en pareja con Dai Fernández, está “re mal y angustiado”. A su vez, Pampito, uno de los conductores del programa, contó que la separación no fue en buenos términos, ya que en las semanas previas se escuchaban muchas discusiones. “Dai es una chica que tiene un buen pasar económico, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me contó que, en las semanas previas a la separación, se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos“, indicó el periodista.

