“Fue bizarro”: Beto Casella reveló un insólito episodio que vivió en una audiencia con Yanina Latorre

En medio del conflicto que mantienen Luciana Salazar y Martín Redrado, Beto Casella nunca imaginó que una frase suya pudiera desatar un nuevo escándalo. “Si [Fernando] Burlando (que representa a Martín Redrado) le va a mandar a Luciana Salazar la carta documento sobre supuesto hostigamiento que le mandó a Bendita, se va a morir de hambre, porque era un espanto de redacción. Además no prosperó”, aseguró el conductor del programa de El Nueve.

Si bien Casella había aludido a una intimación del mediático abogado, quien recogió el guante fue Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana (el trece). Desde el programa que encabeza Ángel de Brito, la panelista lo amenazó con ventilar detalles de una mediación judicial que mantuvieron por Zoom durante la pandemia.

Latorre le había enviado una carta documento a Casella por supuesto hostigamiento. En el texto, la panelista exigía que no se la nombrara más en el programa. Si bien hicieron lugar al pedido formal, el conductor explicó que lo hizo por caballerosidad. “No la nombramos más de buena gente que somos. Van meses y meses que no hacemos un informe de ella, el público es testigo”, sostuvo.

Pero la versión de Latorre difiere de la esgrimida por Casella. Según la panelista de Los Ángeles de la Mañana, no la nombraron más luego de que los abogados intervinieran en el asunto. “Desde la mediación yo respeté el silencio. Dije: ‘Vamos a dejarlo si no me nombra más’. Pero fue horrible, fueron tres horas y me puse a llorar de nuevo. En ese momento, él me apretó para que yo firmara confidencialidad, yo no iba a firmar nada porque acá hay un hostigamiento público. A mí me lastima y a mi familia le jode”, sostuvo Yanina en un fragmento de su programa, que reprodujo Bendita en un informe.

Beto Casella contó un detalle bizarro de una audiencia con Yanina Latorre

La discrepancia obligó a que el conductor de Bendita saliese a contar su verdad. Fiel a su estilo, Casella enumeró con lujo de detalles qué pasó en la mediación. “Fue por Zoom, acá cerquita, en la oficina de mi abogado. Le dije a Elba Marcovecchio (la abogada de Latorre) lo siguiente: ‘La verdad, como soy caballero, si una mujer me pide que no la nombre más, no la nombro más. No necesita mandarme carta documento. Ahora, si me viene con carta documento, por el lado judicial, te sigo hasta la Corte de La Haya y te lo gano’”, explicó el conductor.

En la misma línea, Casella explicó que no le iba a dar el gusto a Latorre que “se vanagloriara” de decir que había de dejado de nombrarla por la carta documento. “Por eso les dije que si me hacían un textito de cinco líneas que dijera ‘Casella no habla más porque es caballero y por su decisión personal, listo, quedábamos en paz’. Y la doctora lo entendió porque es pragmática”, rememoró. Fue entonces que ocurrió algo fuera de lo esperado.

“En ese momento cae Burlando en pantalla cuando ya estaba todo bien y dice: ‘Ey, ¿qué hacés, Betito? ¿No te gustó la carta documento, no?’”, reveló el conductor, dando a entender que había de parte del abogado y compañero de estudio de Marcovecchio un supuesto tono provocador.

Ante esa provocación, Casella se molestó, le pidió que no lo hiciera, que estaban próximos a alcanzar un acuerdo. Pero la cosa tomó otros carriles. “Me dije: ‘Lo único que me falta es que me venga a b..... Burlando’. Le dije: ‘Fernando, no te hagas el canchero, que estamos arreglando acá con la doctora, que está todo bárbaro’. Pero me cargó de nuevo e invitó a pelear con mi abogado a Segurola y La Habana. Fue bizarro”, concluyó.

LA NACION