“Yo no miento”, Luciana Salazar filtró un audio privado de Martín Redrado durante su reconciliación

El enfrentamiento entre Luciana Salazar y Martín Redrado sigue su curso sin tregua, con declaraciones cruzadas y desmentidas mutuas. La modelo decidió filtrar un audio privado del economista para demostrar que hubo una reconciliación en enero y que hicieron un viaje a Miami juntos: “Yo no miento”.

El miércoles el abogado Fernando Burlando habló en representación legal del economista y aseguró que se trata de un “acoso sistemático” por parte de Salazar hacia su expareja: “Martín lo niega categóricamente, y me consta que no tiene ningún tipo de vínculo. No solo niega el vínculo, sino que no lo desea”.

La respuesta de Luciana Salazar no se hizo esperar, indignada por las palabras del letrado: “Me quiere tan lejos que me invitó de vacaciones con él. Qué defensa ridícula”. Incluso dio un paso más y mostró un audio que Redrado le mandó antes de viajar juntos para hacerse el test de coronavirus.

Luciana Salazar mostró un audio privado que le mandó Martín Redrado durante la reconciliación

Ángel de Brito difundió el mensaje de voz en Los ángeles de la mañana y aclaró: “Luciana mandó un audio de Redrado a todos los medios para probar que hubo una relación amorosa entre ellos estos últimos meses”. Luego reprodujo el audio, donde se oye claramente la voz del economista: “Luli, ¿el hisopado es a las 5? Entonces te paso a buscar; trataré de pasar temprano, por ahí a las cuatro y media. Vamos un cachito antes así llego bien a comunicarme con Kuala Lumpur”.

Recordemos que la modelo fue vista en la ciudad norteamericana rodeada de amigos, y ella misma confirmó que viajó junto a su hija, Matilda, y el economista. Cuando volvió a nuestro país contó que dio positivo en coronavirus y que el único con quien había tenido “contacto estrecho, estrecho” era el economista, dando a entender que tuvieron una apasionada escapada romántica.

LA NACION