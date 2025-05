Fue conejita de Playboy y contó la verdad sobre los rumores en torno a Victoria y David Beckham

Luego de los fuertes rumores de que Victoria y David Beckham serían “padres tóxicos” (según reveló el medio estadounidense TMZ) y sumado a la gran disputa familiar entre sus hijos Brooklyn y Romeo, Lexi Wood, la expareja del mayor de los hijos del matrimonio reveló detalles sobre cómo funciona la dinámica de la familia puertas adentro.

Lexi Wood posó para revistas como Vogue Japan, Galore Magazine y Playboy (Foto: Instagram @lexiwood)

La joven de 27 años -que supo ser conejita de Playboy- vivió un romance con Brooklyn Beckham en 2018 y, ahora, habló sobre el matrimonio Beckham en el podcast llamado The Viall Files. Consultada por el conductor sobre qué se siente formar parte de una familia tan incónica, respondió: “Es muy gracioso porque esos son el tipo de familias a las que estoy acostumbrada”. Es que la protagonista del reality show Bravo Summer House también fue novia de Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber.

Lexi Wood reveló cómo son realmente los Beckham a puerta cerrada en el podcast The Viall Files (Foto: Youtube @Nick Viall)

La exconejita de PlayBoy resaltó la unión y el gran apoyo familiar que fue transmitido por Victoria y David Beckham: “Son familias que están en la industria, que se dan consejos, trabajan juntas donde pueden, como que son tan cercanas, viajan juntas, viven juntas, hacen tanto juntas”. Además, destacó que los hijos tienen un gran apoyo de los padres: “Esa mentalidad es que tu familia te respalda sin excepción. Siento que esas familias son geniales”.

La familia Beckham junta, antes de la pelea entre Brooklyn y Romeo (Foto: Instagram @davidbeckham)

“Son una familia hermosa. Victoria es el ícono del estilo. Son la familia más cool”, elogió la joven a los Beckham. De esta forma, con sus declaraciones, Lexi Wood puso fin a las especulaciones sobre cómo son la ex Spice Girls y el copropietario del Inter Miami como padres de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

A sus 40 años y tras su retiro del fútbol profesional, Beckham fue reconocido por su atractivo físico, estilo y presencia mediática por la revista People (Foto: Instagram @davidbeckham)

Cabe destacar que Nick Viall, el conductor del podcast, también le preguntó a la influencer cómo se sintió salir con alguien cuyo papá es un galán, en referencia a David Beckham, quien fue reconocido como el hombre más sexy del mundo en 2015 por la famosa revista People. “Siento que él siempre fue simplemente el papá de Brooklyn. Nunca pensé nada con respecto a eso. Es que simplemente era su papá”, respondió entre risas.

¿Qué dicen los rumores de crisis familiar de los Beckham?

La gran ausencia de Brooklyn, el hijo mayor del matrimonio, y su esposa, Nicola Peltz, en la celebración del cumpleaños del exfutbolista dejó en evidencia la guerra interna que atraviesa a la familia.

Según le revelaron fuentes muy cercanas a la revista TMZ, Brooklyn y Romeo Beckham no se hablan desde diciembre de 2024 porque el segundo sale con Kim Turnbull, una reconocida DJ británica, que años atrás había tenido una relación con su hermano.

Aunque ahora Brooklyn está casado, sospecha que las intenciones de Kim podrían no ser buenas y por ese motivo tanto él como su esposa decidieron no estar presentes en ningún evento familiar al que Kim vaya. De esta manera, queda en evidencia que no quieren a la nueva novia de Romeo y no están dispuestos a ceder con la decisión.

Brooklyn con su esposa Nicola abrazados (Foto: Instagram @brooklynpeltzbeckham)

Como si fuera poco, recientemente la misma revista estadounidense dio a conocer otra supuesta pelea dentro de la familia. Esta vez, se trataría entre Nicola, la esposa de Brooklyn, y Victoria Beckham. A la joven no le gustaría la forma en la que los “narcisistas” (tal como los llamó la publicación) David y Victoria tratarían a su esposo y los habría calificado como “padres tóxicos”.

La ausencia del hijo mayor de los Beckham en el cumpleaños número 50 del exfutbolista dejó en evidencia el problema que existe entre ambos (Foto: Instagram @davidbeckham)

Sin embargo, una amiga de Victoria Beckham reveló al medio The Mirror que la modelo apoya profundamente a su hijo y a su nuera. “Victoria incluso usaba muletas después de lesionarse el pie, pero no se lo perdería por nada del mundo porque sabía lo importante que era para Nicola y su hijo”, dijo en referencia a que asistió al estreno de la película en la que actuó Nicola en Los Ángeles el año pasado.

A pesar de las diferentes especulaciones sobre las disputas familiares internas de los Beckham, Lexi Wood los calificó como “una familia hermosa” y halagó a la madre de su expareja.