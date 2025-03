“¿Fue una charla?”: el día que Eial Moldavsky le preguntó a Pedro Rosemblat por Lali Espósito

Esta semana, Eial Moldavsky quedó en el ojo de la tormenta luego de que expusiera públicamente en su programa Sería increíble (Olga) los encuentros íntimos que tuvo con una “famosa clase A” que, según trascendió, era Lali Espósito. Fue repudiado y cuestionado por los usuarios de las redes, quienes lo trataron de “poco caballero” e incluso Migue Granados, la cabeza del canal, reveló que llamó a la cantante para pedirle disculpas. En medio de la polémica, se viralizó en las redes una charla que tuvieron en el pasado justamente Moldavsky y Pedro Rosemblat, el novio de la actriz, en la que hablaron sobre ella.

El 27 de febrero de 2024, unos días después de que Lali Espósito y Pedro Rosemblat blanquearan su relación, él estuvo como invitado en el programa Sería increíble, donde charló con Nati Jota, Homero Pettinato, Damián Betular y Eial Moldavsky. En un momento de la entrevista, este último le preguntó: “¿Y vos de tu vida no vas a hablar?“. ”Estas de novio”, lanzó rápidamente la conductora.

En febrero de 2024, Eial Moldavsky estuvo en Sería increíble (Olga) (Foto: Captura de video / Olga)

Sin vueltas, Rosemblat admitió que estaba de novio y “muy enamorado”. “¿En qué momento blanqueás una relación que sabés que va a hacer ruido?“, le consultó Nati Jota. ”Cuando ella lo dispone. Es su universo“, expresó el conductor dando cuenta de que la decisión de oficializar la relación fue de Espósito. A partir de esto le preguntaron detalles de la relación, pero dejó en claro que no iba a hablar del tema.

“¿Cómo es estar en pareja con alguien con tanta visibilidad? ¿Te afectó? ¿Lo pensaste? ¿Fue una charla?“, quiso saber Moldavsky. El conductor de Gelatina se limitó a decir que no y evitó profundizar en el tema. “Hay figuras públicas, pero son personas. Yo me enamoré y me puso de novio con una persona que tiene un trabajo con una gran repercusión. Pero hasta que llegó el universo público yo ya estaba hasta las manos con un ser humano”, expresó Rosemblat en aquel momento.

Lali y Pedro Rosemblat se conocieron en una fiesta en 2023 y durante el verano de 2024 blanquearon su relación (Foto: Instagram @lali)

Si bien la entrevista tuvo lugar hace un año, dados los recientes dichos del hijo del humorista Roberto Moldavsky, los usuarios de las redes la recordaron.

En una reciente emisión de su programa de streaming, el influencer dijo que en 2021 conoció en un evento a una “actriz verificada” y que pegaron “muy buena onda”. Contó que fueron a un bar de Microcentro y que ella se quedó a dormir en su casa. Sin reparos, aseguró que la famosa le practicó sexo oral y acto seguido aseguró que como ella tenía que irse a trabajar a España por ocho meses, lo invitó a acompañarla y le dijo que se hacía cargo de todo.

Eial Moldavsky contó los detalles de su encuentro con una famosa

Aunque él no reveló el nombre de la mujer en cuestión, una serie de referencias que dieron en el programa llevaron a que los usuarios de las redes rápidamente advirtieran que estaba hablando de Lali Espósito. A raíz de la polémica, Moldavsky expresó que estaba “arrepentido” y que le incomodó verse hablar de esa manera. A su vez, le pidió disculpas tanto a la cantante - aunque aclaró que en ningún momento se refirió a ella- como a todos aquellos que vieron el video y afirmó que la historia que contó era falsa y fue creada para “alimentar el aire de un programa”.