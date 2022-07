“Fue una novela”: el día que Guillermo Coppola se cansó de Diego Maradona

Guillermo Coppola y Diego Armando Maradona conformaron una de las duplas más sólidas y polémicas del mundo deportivo. Si bien tuvieron algunos conflictos legales, siempre se mantuvieron cerca. Pero ahora, el exrepresentante reveló algunas internas de la relación entre ellos y recordó cuál fue el momento exacto en el que se cansó del ídolo del fútbol y le puso fin al vínculo.

El jueves por la noche estuvo como invitado en LAM, el programa que conduce Ángel De Brito en América para hablar de su vida, sus amores y por supuesto, su amistad con Maradona, a quien representó deportivamente por más de una década. En medio de la charla reveló algo poco conocido hasta ahora: el momento en que le dijo “basta” al Diez.

Guillermo Coppola reveló detalles de su vínculo con Diego Maradona Archivo

“A Diego se le acercaba mucha gente. No te digo que era fácil, era muy difícil manejarlo a él, en su vida íntima, personal. En su vida profesional, a mí no me resultaba nada complicado. Esperaba el llamado, porque te llamaba Silvio Berlusconi... los tipos más poderosos del mundo... ‘Quiero el libro, quiero la película’. Enzo Ferrari le pintó un auto de negro. Juan Pablo II le dio una audiencia en 72 horas... ¡Juan Pablo quería conocer a Diego! La realidad es esa”, expresó con mucho orgullo.

Guillermo Coppola habló sobre su relación con Maradona

Al escucharlo, De Brito aprovechó para indagar un poco más en la relación entre ellos. “¿En qué momento te cansaste de Maradona?”, le preguntó sin filtro. Y, de la misma manera recibió una rápida respuesta: “En Cuba. Yo me fui de Cuba. Me cansó que no nos respetábamos”. Dispuesto a explayarse en ese día puntual, señaló: “Fue después de un cumpleaños stone, un 30 de octubre de 2003. Noche dura. Discutimos mucho. Los chicos de Sin Casette - programa de TyC Sports - que hicieron una nota con él con una camiseta de rugby, en un carrito de golf y fueron a su cumpleaños presenciaron discusiones duras”.

Sin dudar, Coppola contó que esa noche Maradona se le plantó y le dijo que le quería arruinar el festejo: “Yo no quería cagarle el cumple, yo quería las cosas, un poquito más prolijas en ese festejo. Me encerré en el cuarto, a él le molestó. Cosas de amigos. Nos amábamos, nos amábamos. Ese para mí fue un gran amor”.

Guillermo Coppola y Diego Maradona trabajaron juntos durante muchos años, hasta que la relación se terminó en 2003 AP - Archivo

Asimismo, reveló el momento en el que la relación llegó a su fin: “Al otro día le pedí hablar, pasó ese día y el primero de noviembre nos encontramos en el campo de golf y nos separamos. Fue una novela”. En esa misma línea, sumó: “Ahí nos despedimos y nos dijimos que nos íbamos a amar toda la vida”.

En otra parte de la entrevista, el conductor le preguntó cómo hacía para llevar adelante los momentos de “desbordes de Diego” y Coppola no dudó en responder: “Fui la pelota de su vida, esto quiero que se sepa, tuvimos diferencias, en un momento él dijo que le robé la plata de las hijas, pero cuando hubo que despedirlo toda la familia me permitió llevar la primera manija del cajón”.