Fuerte cruce entre Coco Sily y Horacio Cabak en Polémica en el bar: “Estás jugando sucio”

Este lunes en Polémica en el bar (América), Coco Sily y Horacio Cabak protagonizaron un fuerte cruce mientras debatían sobre la pandemia y la polémica por la “vacunación vip”.

Todo comenzó cuando el conductor interrumpió al humorista: “Coco no es ideología, es sentido común, cada vacuna que le dieron a una persona que no era esencial es una vacuna que puso en riesgo a un médico, a un camillero o a un abuelo. No politicemos la pandemia”. “Horacio no te grito porque te quiero. No me dejaste terminar”, respondió Sily.

El calor en la charla siguió subiendo y el actor enojado largó: “Me cargás a mí, jugando sucio, porque es feo lo que hacés, me cargás de algo que yo comparto plenamente con vos. No me dejaste terminar. ¿Sabías cómo terminaba mi frase? Para que veas, cuando uno puede evitar la mala leche. ´Más allá de tu ideología o mi ideología, los dos pensamos exactamente lo mismo en un montón de cosas’”.

“Lo que vos quieras que se hable o que no se hable es una cuestión tuya. Yo vengo al programa y hablo de lo que yo quiero hablar. Vos no me vas a marcar lo que yo puedo decir o no puedo decir. Lo que yo te quería decir es que la ideología tuya, mía, de Chiche o de cualquiera, no tiene nada que ver. Porque cuando hay un acto de inmoralidad, de inhumanidad, es un acto criminal”, manifestó el humorista.

LA NACION