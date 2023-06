Rodrigo Lussich se negó a darle una nota a LAM y Ángel De Brito lo fulminó

escuchar

Rodrigo Lussich y Ángel de Brito se convierten, hoy por hoy, en los protagonistas de un escándalo en puerta, que promete contar con varios capítulos. Acostumbrados a ser ellos quienes cuentan los conflictos en el mundo del espectáculo, los conductores se volvieron el centro de atención por un enfrentamiento que tiene como eje el desempeño en pantalla con sus respectivos programas. Recientemente, el conductor de Socios del espectáculo (eltrece) se negó a hablar ante las cámaras de LAM (América) y desató la furia de su colega.

Si de escándalos se habla, Rodrigo y Ángel tiene una larga experiencia. Pero también, desde que hicieron un enroque de canales, la competencia por el rating los puso en veredas opuestas y se convirtieron en los protagonistas de un fuerte enfrentamiento. Luego del pase de LAM de eltrece a América, la grieta entre los conductores se profundizó cuando De Brito expuso la baja del rating del canal de Constitución.

Rodrigo Lussich contra LAM

Desde entonces, Lussich recogió el guante y no dudó en tirar dardos contra LAM. Uno de los más fuertes fue a finales de 2022 cuando apuntó contra el ciclo: “Susana elige eltrece para ver a la noche. ¿Qué va a ver? ¿Cómo las moscas que van arriba de la bosta? ¡No, querida!”. Ahora, sin embargo, el tironeo sumó otro capítulo.

“No hablo con LAM”, fueron las determinantes palabras de Rodrigo Lussich al ser interceptado por el cronista del ciclo, Alejandro Castelo, quien buscaba sus declaraciones respecto a las recientes nominaciones a los Martín Fierro. Ante la negativa, el movilero insistió y no tuvo respuestas: “Pero Rodri, la mejor. Te iba a preguntar por los Martín Fierro. Pero de trabajador a trabajador, te hablo en serio, con respeto”.

Ángel de Brito apuntó contra Rodrigo Lussich

Las imágenes fueron difundidas por LAM y el conductor tuvo tajantes palabras para con su colega: “No nos quiere hablar, no sé. Vive odiado, pobrecito”. Con un tono humorístico, sumó una nueva declaración contra el conductor ante su negativa para dar la nota. Lo cierto es que pareciera que esta guerra no tiene fin, aunque aún quienes siguen de cerca el enfrentamiento esperan un encuentro entre ellos para ver sus reacciones.

En redes sociales los encontronazos son frecuentes y no reparan en el nivel de agresividad de sus palabras. Entre sus seguidores, el más recordado cruce fue por el tema de rating luego de que Ángel de Brito llamara indirectamente “sanguijuela” al conductor por los bajos números. A pesar de no ser nombrado, Lussich se hizo eco.

La guerra entre Lussich y De Brito (Captura Twitter)

“¡Lo mismo digo! ¡Bajate del pony que es más alto que vos, sanguijuela! No escupas con el rating que estás bastante flojo, ex campeón. Felicitaciones Intrusos que ayer fue lo más visto de América con el WandaGate. ¡Genios!”, fueron sus palabras. La respuesta no tardó en llegar: “No te pongas tan agresivo. Pensé que eras un bailarín simpático, ¿Te molesta mi altura? También felicito a @intrusos que levantaron el muerto que dejaron ustedes”.

