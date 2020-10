La conductora de Nada personal introdujo un debate candente sobre la situación de Venezuela, en el que se enfrentaron los periodistas Javier Lanari y Pablo Caruso Crédito: Capturas de pantalla / elnueve

8 de octubre de 2020 • 11:17

Viviana Canosa, al frente de Nada personal, el ciclo que se emite de lunes a viernes por elnueve, suele generar debates encendidos y situaciones memorables al aire. Este miércoles por la noche, concluyó el programa junto a su panel analizando los dichos sobre la situación de gobernabilidad que vive Venezuela por parte de miembros del Frente de Todos.

Con el graph "Fuego amigo: Venezuela divide al Frente de Todos", la mesa se dispuso a discutir uno de los temas claves del día. Como mediadora, Canosa planteó: "Me gustaría ser un poco espectadora de este debate entre Lanari y Caruso. ¡Fuego amigo! Abre el señor Lanari", haciendo referencia a dos columnistas de posiciones políticas contrapuestas, Javier Lanari y Pablo Caruso.

"Bueno, empiezo básicamente por lo que dice el informe de la ONU para que comprendamos un poco de qué clase de dictadura, de qué clase de asesino estamos hablando cuando nos referimos a Maduro", arrancó Lanari, con el documento en mano. "Pará un poco, Javier", le gritó Caruso.

"El informe habla de asfixias, de 2000 crímenes desde enero hasta agosto del 2020, de violencia sexual, de mutilaciones, de torturas de descargas eléctricas. Esto es una dictadura acá y en cualquier lado. Y el riesgo de que una facción política coopte, de alguna manera, los derechos humanos es este. Se juzgan las violaciones de los derechos humanos de acuerdo a quién lo haga, si lo hace Maduro está bien, si lo hace Bolsonaro o Trump, de otra ideología, está mal", sentenció Lanari.

Canosa le dio pie a Caruso, con quien suele confrontar en la mayoría de los programas, para que exprese su postura, pero antes acotó: "Te escucho. ¿Sabés que me intriga mucho saber por qué dicen que no es una dictadura? Me da vergüenza Hebe de Bonafini diciendo que va a llamar a Maduro para pedirle perdón. Justo Hebe". Larani interrumpió: "Hebe debería pedirle perdón a todas las personas que estafó con 'sueños compartidos'". "No, pará, no mezclemos las cosas", los frenó Caruso. "No está mal mezclarlas en el medio. Lo que acaba de decir Javi es tremendo", le contestó la conductora.

"A mi me enorgullece ser parte de una sociedad en la que Hebe de Bonafini es parte, como todas las Madres de Plaza de Mayo", manifestó Caruso. Y siguió: "Yo creo que no se puede hablar de Venezuela sin hablar de petróleo, sin hablar de las reservas de oro que la justicia británica se las restituyó al gobierno legítimo de Maduro, y tampoco se puede hablar sin pensar en las intenciones de Estados Unidos de invadir Venezuela. Yo nunca pisé Venezuela, pero uno lee y se informa y, desde ese lugar, es un poco más cuidadoso antes de decir la cantidad de cosas que dijo Javier". Además, citó un tuit de Felipe Solá en el que el canciller dejó asentada su postura y afirmó que "el Gobierno reconoce que hay una situación muy delicada en Venezuela".

La conductora no pudo evitar preguntar: "¿Qué carajo nos une con Venezuela? ¿Negocios, Irán, Antonini Wilson?". Y añadió: "No queremos que invadan a Venezuela, pero no podemos defender este sistema perverso". En ese sentido, Caruso intentó darle una respuesta: "Nos une un apoyo muy importante en su momento de Hugo Chávez al gobierno de Néstor Kirchner". "Sí, negocios por todos lados, corrupción por todos lados, la embajada paralela, Pablo. ¿O te olvidás de los negociados?", retrucó Lanari, para cerrar el debate.