Furor en Netflix: tiene ocho capítulos, está llena de suspenso y ya es un fenómeno mundial

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores con el gran abanico de producciones que ofrece. Este jueves 13 de noviembre, el gigante del streaming agregó a su catálogo una serie de ocho capítulos que no solo cautiva por su trama, sino también por el dúo explosivo que la protagoniza. Se trata de La bestia en mí.

La bestia en mí, el nuevo éxito de Netflix (Foto: Netflix)

Claire Danes, mundialmente conocida por su papel de la intensa y obsesiva agente de la CIA Carrie Mathison en Homeland y Matthew Rhys, aclamado por su interpretación del espía Philip Jennings en The Americans y, más recientemente, por su rol protagónico en Perry Mason, se ponen en la piel de Aggie Wiggs y Nile Jarvis.

Wiggs, una escritora y periodista que se encuentra en un estado de vulnerabilidad y duelo, ya que lidia con la trágica muerte de su hijo, se muda a una nueva casa cerca de un magnate millonario y misterioso, Jarvis. Ella se siente atraída por el misterio que rodea a Nile y termina obsesionándose con él. En un intento por darle un propósito a su vida y tal vez por exponerlo, le propone escribir un libro sobre él, pero a medida que ella profundiza en su vida, los límites entre la realidad, la ficción y su propia imaginación se vuelven borrosos.

La bestia en mí retrata el peligroso juego psicológico del gato y el ratón

“Desde la trágica muerte de su hijo pequeño, la escritora de éxito Aggie Wiggs no es ni la sombra de lo que era: se apartó de la vida pública y es incapaz de escribir. Todo cambia cuando Nile Jarvis, un conocido y poderoso magnate inmobiliario, compra la casa de al lado. Entre el horror y la fascinación, Aggie se embarca en una búsqueda obsesiva de la verdad, persiguiendo los demonios de Jarvis mientras intenta escapar de los suyos, en un peligroso juego del ratón y el gato que podría terminar en tragedia”, reza la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

“No es de extrañar que Claire Danes frunza el ceño en La bestia en mí. La estrella de Homeland aparece junto a Matthew Rhys en un thriller de Netflix que se toma demasiado en serio a sí mismo”; “Una nueva serie de Netflix con ocho episodios fuertes e intensos. Me resultó imposible no darme un atracón. Es cierto que esperaba disfrutarla, pero no esperaba que me gustara tanto” y “No es la próxima Homeland, pero merece la pena si buscás un thriller que devorar durante un fin de semana lluvioso“, son solo algunos de los comentarios que críticos dejaron en el sitio web FilmAffinity.

La bestia en mí recibió la aprobación de la crítica (Foto: Captura FilmAffinity)

Tres producciones para ver en Netflix si te gustó La bestia en mí

1. Detrás de sus ojos (2021)

Una madre soltera se involucra en un mundo de retorcidos juegos mentales en el momento que comienza una aventura con su jefe psiquiatra mientras se hace amiga de su misteriosa esposa. Duración: seis episodios. Ver Detrás de sus ojos.

Detrás de sus ojos, tráiler oficial

2. Incontrolables (2025)

Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes problemáticos y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan. Duración: ocho episodios. Ver Incontrolables.

Incontrolables, tráiler oficial

3. Engaños (2024)

Maya, quien está intentando asimilar el reciente asesinato de su esposo, ve a alguien que supuestamente está muerto en la cámara que vigila a su bebé. Duración: ocho episodios. Ver Engaños.