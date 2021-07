Furor entre los fanáticos: el particular guiño de Loki a los seguidores argentinos de la serie

El final de la primera temporada de Loki, la serie de Disney+ que se convirtió en uno de los últimos éxitos de la plataforma, confirmó que habrá una segunda parte. Pero la intriga no fue lo único que dejó esta entrega: ahora, los fanáticos argentinos que se dedican a repasar los mejores capítulos de la producción encontraron un llamativo detalle que podría ser considerado un guiño al público argentino.

En el episodio seis de la serie titulado For All Time. Always, Sylvie (Sophia Di Martino) y Loki (Tom Hiddleston) siembran la curiosidad por lo que ocurrirá en la próxima temporada. Por un lado, los personajes descubren quién está detrás de la Agencia de Variación Temporal (AVT) y cómo este tenía planeado todo desde un principio. Así, lo relatado deja algunas puertas abiertas que deberán resolverse en futuros lanzamientos del Universo, como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se lanzará en marzo de 2022, un film que estará estrechamente relacionado a WandaVision en el que se podrá ver a Scarlet Witch buscando a sus hijos tras escuchar sus gritos en otra realidad.

Loki

Pero además de destacarse por ser el cierre de la primera temporada, este capítulo llamó la atención de los televidentes por mostrar un detalle bien argentino: un mate. ¿Cómo llega un mate a una escena de Loki? Si bien aún no hay certezas de lado de la productora que lleva adelante el programa, los fanáticos de la serie consideran que fue por Victoria Alonso, la argentina que trabaja como productora ejecutiva de la serie, que además es vicepresidenta de Marvel. Nacida en La Plata e instalada en Estados Unidos desde los 19 años, Alonso mantiene la costumbre de beber esta infusión.

La argentina Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, fue elegida por la publicación The Hollywood Reporter como la mujer más poderosa del mundo del entretenimiento en 2019 Archivo

Según trascendió la próxima entrega de Loki comenzará a grabarse en enero de 2022, por lo que se espera que la segunda temporada se estrene en 2023, año en el que también se anunció el spin-off de Hawkeye, IronHeart y Armor Wars, estimó el portal BolaVip.

LA NACION