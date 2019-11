Crédito: Gerardo Viercovich

23 de noviembre de 2019

Pocos minutos después de que se publicaran las primeras fotos de Pampita Ardohain luciendo su vestido de novia, diseñado por Gabriel Lage, en las redes sociales comenzaron a compararlo con el traje que usó la actriz Lea Michele para su boda. Invitado a la mesa de Mirtha Legrand, y enojado con estos comentarios, el diseñador se defendió de aquellos que lo acusan de plagio, y disparó: "Antes de copiar algo pongo un café".

"Alguien que parece que no entiende mucho de moda anda diciendo que lo copie. Hay mucha gente que no sabe y habla", expresó molesto. Y añadió: " Lo compararon con un vestido que no tiene absolutamente nada que ver".

Lage contó que al principio no le dio importancia a los comentarios, pero que poco a poco se fue enojando. "Primero me causó gracia, porque cuando vi el otro sentí que era ilógico. Pero lo que me dio bronca es que no se mire el trabajo que tienen muchos artesanos argentinos que disfrutan de esto y que aman lo que hacen. Alguien que no entiende de moda puede hacerte quedar mal de una manera gratuita".

El diseñador aseguró que jamás copiaría el trabajo de otro ya que su pasión es crear cosas nuevas. "Antes de copiar algo pongo un café y dejo de hacer lo que hago, porque perdería el amor por mi trabajo", enfatizó.

Además, contó cómo fue el momento en que la modelo se comunicó para pedirle que la vista en su boda. "Carolina me mandó un mensajito con dos vestidos, preguntando si le haría algo dentro de esa línea", dijo. "Ella sabe que soy un poquito duro y que si no me gusta digo que no, pero sin saber que se casaba le dije que sí. Dos días después me dijo que era para el casamiento".

El vestido llevó dos meses de preparación. "Ella quería que fuera una falda armada, de novia absoluta, que no es el estilo que hago habitualmente. Me mostró dos fotos de vestidos que le gustaban, que no eran exactamente iguales al que hice y de los que solo tomamos una idea".

"Para la construcción de la falda se utilizaron 30 metros de organza de seda natural satinada y capas de tules en desnivel, con aplicación de 59 metros lineales de zócalos de organza doble, pespunteados en hilo de plata, modelados enteros para que no tengan ningún corte, con excepción del zócalo final", explicó Lage el día de la ceremonia. "El volumen interno se logró a través de una técnica de termofusión, que aplico desde hace ya muchos años en mi atelier", agregó.