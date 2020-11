La modelo y panelista aseguró que los médicos no querían ir a ver a su hijo porque "le tenían pánico" al coronavirus Crédito: Captura de pantalla

La modelo, panelista y bailarina Gabriela Mandato contó el calvario que sufrió en los últimos días. Primero se enteró, a pocas horas de tener a su primer hijo, que era covid positivo. Luego, aseguró que en la clínica donde tuvo a su pequeño no la dejaron ir acompañada de su marido y además denunció que su bebé fue "discriminado" porque los médicos "le tenían miedo al coronavirus".

Mandato conversó vía Zoom con el programa de Crónica TV El run run del espectáculo, y allí narró que el viernes previo a la fecha programada de su cesárea, que era al lunes siguiente, ella se realizó un hisopado para saber si tenía coronavirus y le dio positivo.

"Me internaba el lunes para la cesárea y el viernes anterior me hacen un hisopado y me dio positivo -contó la exbailarina de Pasión de sábado-. Estuve meses cuidándome, no fui a trabajar. Y me dijeron, además, que el padre no viniera a la cesárea porque era contacto estrecho, así que me tenía que buscar a alguien que me acompañe".

La panelista televisiva tuvo a su primer hijo dos días después de enterarse que era portadora de coronavirus Crédito: Twitter

"Fue todo muy duro, fui llorando a hacerme la cesárea", agregó. Luego dijo que había ido acompañada por su hermana. "Pero a mi marido no lo dejaron entrar, no hubo manera", insistió.

Mandato contó luego que, tras la cesárea, la pusieron en una sala de aislamiento junto a su primogénito, de nombre Ignacio. Allí, la panelista afirmó que habían tratado mal a su bebé.

"No lo querían atender, no lo venían a ver. Me tuve que pelear con todo el mundo para que vinieran a verlo. Decían que tenían que atender primero a los nenes que estaban sanos. Pero mi nene dio negativo en el test", dijo, con lágrimas en los ojos, y muy conmovida por el traumático momento vivido, más allá de que su hijo hoy está en perfecto estado de salud.

Luego, Mandato aseguró que la habían dejado junto a Ignacio en una habitación aislada "sin dejarnos salir". Señaló que quería que algún médico viera a su bebé porque no había tomado la leche y temía que eso alterara su peso. "Yo me daba cuenta que el bebé no estaba bien. Las enfermeras, eran divinas. Venían, pesaban al nene. Pero los médicos tenían pánico de mí ¿Por qué no se dedican a otra cosa?", se preguntó, enojada.

Mandato se mostró enojada y angustiada por la manera en que sintió que los médicos trataron a Ignacio, su bebé recién nacido Crédito: Instagram

"Los médicos fueron después a verme porque empecé a los gritos, me levanté con los puntos de la cesárea, buscaba a un médico porque era la noche y nadie había venido a ver a mi bebé -contó Mandato-. Me llamaban por teléfono y me decían: '¿Estás bien?'. Sí, pero me vienen a ver la herida. 'No, no podemos por protocolo'".

Más tarde, cuando el conductor del programa, Fernando Piaggio, le preguntó si se había sentido discriminada, la panelista respondió: "Por supuesto. Pero no me importa que me hayan discriminado a mí. Lo que más me dolió es que discriminaron a mi bebé. Porque no lo tocaba nadie. Le tenían miedo. Muchos médicos tienen pánico de esta enfermedad".

"Mi bebé nació a las 11 y 12 del día lunes, lo revisaron rápido en ese momento y nos dejaron aislados. Lo vinieron a ver recién a la noche. Fue muy horrible, no entiendo el protocolo sanitario, se deberían cuidar mejor esas cosas", concluyó Mandato.

