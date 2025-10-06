Los indicios del presunto romance entre Zaira Nara y el streamer Bauleti

Zaira Nara volvió a estar en boca de los usuarios de las redes sociales por un posible romance con el streamer Santiago Baietti, más conocido con el apodo Bauleti. Los ida y vuelta entre ambos, fotos, videos y otras pruebas muestran un acercamiento más profundo que el de una amistad.

Hace unos meses, Bauleti coqueteó virtualmente con Zaira Nara y hasta aseguró en su programa llamado Mernosketti -el cual comparte con el stream Mernuel- que a final de año iba a terminar de novio con la mediática.

Bauleti y Zaira Nara bailaron en un stream

El encuentro cara a cara entre Bauleti y Zaira Nara se produjo el pasado sábado 27 de septiembre, cuando la modelo asistió al stream, y el influencer la recibió vestido con una remera que tenía estampada su cara y nombre.

Aunque muchos pensaron que se podría tratar de una movida de marketing, Bauleti se tomó en serio el encuentro con Zaira y hasta intercambiaron varios elogios que dieron a entender que la intención del influencer es seducir a la hermana de Wanda Nara. A este panorama, se le sumó la presencia de mariachis para que ambos bailasen ante las cámaras y acrecienten aún más los rumores de un posible acercamiento.

El intercambio entre Zaira y Bauleti en Instagram

Tras viralizarse algunos recortes, el intercambio entre ambos continuó en las plataformas digitales. En una postal de Zaira, el streamer le comentó: “Te felicito” y eso llevó a que la modelo le conteste con un emoji sonriente.

Valentino López, hijo de Wanda Nara, metió fichas para que exista un acercamiento entre Zaira y Bauleti

Para sumar más indicios, Bauleti viajó a México, subió una publicación a su Instagram e, inesperadamente, Valentino López, hijo de Wanda y Maxi López, se animó a meter fichas sobre el posible romance. “Falta Zaira”, aclaró el jugador de las divisiones inferiores de River, quien busca aportar su granito de arena para que, finalmente, se cristalice la relación entre la modelo y el streamer.

El pasado sábado, Zaira y Bauleti volvieron a tener un nuevo acercamiento: esta vez se produjo en el recital de Luck Ra, el cual se celebró en el estadio José Amalfitani y contó con la presencia de los dos protagonistas, más Mernuel y amigos de la modelo, que la acompañaron en el show que brindó el artista cordobés en Vélez.

La selfie de Zaira y Bauleti en el concierto de Luck Ra

Con una selfie que impactó en las redes sociales, los usuarios continuaron recabando pruebas e indicios para fortalecer el “shippeo” entre las dos celebridades. Quien dio el primer paso fue Bauleti, a la espera de un guiño por parte de Zaira, quien apenas le dedicó unas palabras en la previa al evento del Martín Fierro 2025, donde se deshizo en elogios hacia el joven.

“Nos conocimos el otro día, me divertí mucho. Hay una comunidad atrás que está esperando más cosas”, expresó la mediática en la celebración del Martín Fierro, dando a entender que el primer acercamiento entre ambos fue fructífero.

Zaira Nara se refirió a su acercamiento con Bauleti

Además de este affaire, Zaira Nara fue vinculada con Victorio D’Alessandro, quien fue invitado al cumpleaños de la mediática y quedó en el ojo de los medios de comunicación por un posible acercamiento que, días más tarde, la modelo se encargó de desmentir.