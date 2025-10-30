Georgina Barbarossa viajó a Nueva York con una amiga y les dejó un consejo a sus seguidores

Georgina Barbarossa decidió alejarse unos días de su programa A la Barbarossa (Telefe) y viajó a Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, en compañía de su amiga Adriana Corvera, para pasar unos días de relax en suelo norteamericano. Como sucede en estos casos, las redes sociales de las celebridades son el nexo con sus seguidores, quienes se deleitan con fotos y videos de cada una de sus actividades.

Georgina eligió Nueva York como destino para sus vacaciones

Según se conoció, Georgina armó sus valijas el sábado 25 de octubre y partió rumbo a Estados Unidos, un lugar que ella recorrió hace varios años y lo volvió a elegir para pasar unos días de vacaciones junto a su amiga Adriana, a quien conoce de la infancia cuando iban al colegio Santa Teresa de Jesús, ubicado en el barrio de Palermo.

Desde su arribo a La Gran Manzana -el apodo con el que se reconoce a la ciudad de Nueva York-, Georgina se tomó un tiempo para visitar cada punto turístico, contemplar su inmensidad y sacarse una foto para dejar registro en sus redes. Su primer stop se dio en High Line, ubicado en el distrito de Manhattan; luego, se trasladó al barrio Hudson Yards, donde posó en la reconocida estructura llamada Vessel que está compuesta por 2500 escalones y es un emblema de la ciudad neoyorquina.

Georgina con la Torre Vessel de fondo

Inmersa en la experiencia de visitar todos los rincones de la ciudad, Georgina posó con diferentes esculturas de la zona y no dudó en retratar cada momento vivido con su compañera de viaje, quien la siguió en los distintos paseos y excursiones.

La compañía de Adriana fue vital en las vacaciones de Georgina Barbarossa

Con una sonrisa de oreja a oreja y con un espíritu jovial que la llevó a visitar los diferentes puntos turísticos de la zona, Georgina aclaró en su Instagram que cada recorrido se hizo en transporte público, desechando la chance de alquilar un auto para tener más comodidad.

El ejercicio no faltó en plenas vacaciones

“Otro día de subtes”, indicó en un video publicado en sus historias temporales de Instagram, mientras filmaba una formación pasar por enfrente de sus ojos, con destino a un departamento que alquiló con su amiga en el centro de Nueva York.

"Otro día de subte": Georgina Barbarossa se encuentra de vacaciones en Nueva York

Entre videos en el Museo Nacional y Memorial del 11 de septiembre en el World Trade Center, fotos con agentes de seguridad en la vía pública y registro de cómo estaba amoblado el departamento donde se instaló en las últimas horas, Barbarossa disfrutó de una rutina completamente distinta, alejada de los medios de comunicación y conectada con otros placeres de la vida como son los viajes por distintos puntos geográficos.

Georgina Barbarossa remarcó la importancia de viajar con amigos

Por último, la presentadora resaltó el valor de la compañía en los viajes: en reiteradas ocasiones le agregó emojis de corazón y frases emotivas por estar al lado de su compañera, quien apareció en algunas instantáneas. “Viajen con amigas”, añadió Barbarossa, a modo de consejo para sus seguidores.