¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Según las encuestas, hoy miércoles 29 de octubre

El legislador que se presenta por el partido demócrata sigue en la cima de los sondeos; el exgobernador se mostró junto al alcalde Eric Adams a una semana de los comicios

Un nuevo sondeo volvió a mostrar a Zohran Mamdani 15 puntos arriba de Andrew Cuomo
Un nuevo sondeo volvió a mostrar a Zohran Mamdani 15 puntos arriba de Andrew CuomoCanva

A menos de una semana para las elecciones en la ciudad de Nueva York, se conocen nuevas encuestas que reafirman la sólida ventaja del candidato demócrata Zohran Mamdani. En busca de achicar esa diferencia, Andrew Cuomo protagonizó un evento junto al alcalde Eric Adams, quien ya había manifestado su respaldo al exgobernador.

Mamdani lidera las preferencias en la última encuesta de Manhattan Institute

Una encuesta del Manhattan Institute, realizada entre el 22 y el 26 de octubre de 2025, reveló que Zohran Mamdani, representante del Partido Demócrata y del Partido de las Familias Trabajadoras, mantiene una ventaja de 15 puntos sobre su principal adversario, Andrew Cuomo.

Una nueva encuesta, en este caso del Manhattan Institute, lo mostró a Zohran Mamdani 15 puntos arriba de Andrew Cuomo
Una nueva encuesta, en este caso del Manhattan Institute, lo mostró a Zohran Mamdani 15 puntos arriba de Andrew CuomoReuters

Según el sondeo, Mamdani obtuvo el 43% de intención de voto, seguido por Cuomo, con el 28% y Curtis Sliwa, del Partido Republicano y el Protect Animals Party, con el 19%. Más atrás quedaron otros aspirantes como Irene Estrada, del Partido Conservador, con menos del 1%.

Los últimos sondeos favorecen a Mamdani en Nueva York

El repaso de los principales estudios difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo.

Las últimas encuestas muestran una ventaja de dos dígitos de Zohran Mamdani sobre el resto
Las últimas encuestas muestran una ventaja de dos dígitos de Zohran Mamdani sobre el resto Angelina Katsanis - POOL AP
  • Manhattan Institute (22 y 26 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 28% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +15
  • Suffolk University (23 y 26 de octubre): Mamdani 44%, Cuomo 34% y Sliwa 11%. Diferencia: Mamdani +10
  • Victory Insights (22 y 23 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 29% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +18.
  • Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
  • AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
  • Fox News (10 al 14 de octubre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 52%, Cuomo 28%, Sliwa 14% y Adams 2%. Diferencia: Mamdani +24.
  • Quinnipiac University (3 al 7 de octubre): Mamdani 46%, Cuomo 33% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +13.
  • Fox News (18 al 22 de septiembre, Beacon Research/Shaw & Company Research): Mamdani 47%, Cuomo 29%, Sliwa 11% y Adams 7%. Diferencia: Mamdani +18.
  • Suffolk University (16 al 18 de septiembre): Mamdani 45%, Cuomo 25%, Sliwa 9% y Adams 8%. Diferencia: Mamdani +20.
  • YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.

Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Por su parte, Cuomo se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.

Cuomo y Adams, unidos en un acto contra Mamdani

El martes 28 de octubre, The New York Times informó que Andrew Cuomo y el alcalde Eric Adams compartieron escenario por primera vez desde que el mandatario local respaldó públicamente la candidatura del exgobernador. El encuentro tuvo lugar en el R.A.I.N. Boston Road Senior Center, en el Bronx, y también contó con la presencia del exgobernador David Paterson.

Andrew Cuomo y Eric Adams se mostraron juntos en un recorrido, en donde criticaron al candidato demócrata, Zohran Mamdani
Andrew Cuomo y Eric Adams se mostraron juntos en un recorrido, en donde criticaron al candidato demócrata, Zohran MamdaniX: Andrew Cuomo

Durante su discurso, Adams dejó en claro su apoyo al exmandatario y apuntó contra Mamdani. “Lo más importante es que necesitamos un demócrata. No necesitamos a un socialista que se haga pasar por uno”, expresó ante los asistentes, según el medio citado.

