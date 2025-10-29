¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Según las encuestas, hoy miércoles 29 de octubre

Una encuesta del Manhattan Institute, realizada entre el 22 y el 26 de octubre de 2025, reveló que Zohran Mamdani, representante del Partido Demócrata y del Partido de las Familias Trabajadoras, mantiene una ventaja de 15 puntos sobre su principal adversario, Andrew Cuomo.

Una nueva encuesta, en este caso del Manhattan Institute, lo mostró a Zohran Mamdani 15 puntos arriba de Andrew Cuomo Reuters

Según el sondeo, Mamdani obtuvo el 43% de intención de voto, seguido por Cuomo, con el 28% y Curtis Sliwa, del Partido Republicano y el Protect Animals Party, con el 19%. Más atrás quedaron otros aspirantes como Irene Estrada, del Partido Conservador, con menos del 1%.