Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, este martes 28 de octubre

MasterChef Celebrity (Telefe) tiene un nuevo eliminado. Después de una definición de los participantes que quedarían en riesgo, en un programa a plena tensión el lunes, el martes 28 de octubre hubo un famoso que quedó fuera. Se trata del periodista Esteban Mirol.

En el programa de cocina, personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

El eliminado de MasterChef Celebrity este martes 28 de octubre fue Esteban Mirol, quien no pudo convencer al jurado con su plato en la gala de eliminación y se convirtió en el segundo eliminado de esta temporada, aunque el tercero en irse. Esteban se despidió agradeciendo la experiencia y con buenas palabras del jurado, que reconoció su esfuerzo y energía positiva durante la competencia.

El lunes se había salvado Emilia Attias; en la gala de eliminación competían Maxi López, Cachete Sierra, Sofía “La Reini” Gonet, La Joaqui y Esteban Mirol.

El desafío fue un plato agridulce. Mirol, usando una gorra de capitán de aviación, preparó un plato llamado “cerdo mimoso con puré”. Este plato incluía miel, cebollas en conserva, batata, vino y cebolla caramelizada. El error crucial que terminó con la salida de Mirol fue el procesamiento de las cebollas, que liberaron un líquido que las volvió completamente amargas, lo que afectó negativamente el sabor de su plato. Germán Martitegui señaló que los chefs suelen evitar procesar cebollas por esta razón.

A pesar del error, el jurado reconoció el entusiasmo y la energía positiva de Esteban durante la competencia y lo despidió con palabras cálidas. Esteban recibió tranquilo la noticia, agradeció la experiencia y destacó lo mucho que aprendió y lo bien que la pasó en el programa.

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Emilia Attias se salvó de quedar eliminada Adrian Diaz Bernini

