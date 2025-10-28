Sabrina Rojas reveló cuál fue su pareja más sana y sorprendió a más de uno

Sabrina Rojas se tomó unos días de descanso en su trabajo en Pasó en América (América TV) para poder disfrutar de unas vacaciones familiares junto a sus dos hijos, Esperanza y Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro.

Pasados los días de relax, la actriz debió regresar poco a poco a la rutina y aprovechó la oportunidad para interactuar con sus seguidores de Instagram, al dejar una cajita de preguntas donde decenas de personas le hicieron llegar sus consultas. Así, fue respondiendo todas en sus historias. La primera estuvo vinculada a su actual situación sentimental. “¿Soltera?“, le preguntó una persona. A lo que ella exclamó: ”Siii!!! Re“.

Así las preguntas amorosas fueron escalando en intensidad. “¿Con alguien cuánto más chico que vos saldrías? ¿Edad mínimo?”, quiso saber otro usuario. "Prefiero de mi edad, pero lo chico… 30 para arriba“, analizó Rojas. Luego, la interrogaron sobre las cualidades que debía tener un hombre para llamar su atención. “Que sea carismático. Ocurrente y tenga humor. Que me saque carcajadas. Eso es lo mejor que puede tener un hombre”, remarcó.

La polémica respuesta de Sabrina Rojas al hablar sobre su relación amorosa más sana (Foto: Instagram @rojassasi)

Pero una de las preguntas que más llamó la atención fue una que decía: “¿Cuál fue la pareja más sana que tuviste?“. Sin dejar de responder, Rojas argumentó con cierto misterio: ”Daré iniciales JP. Fue la relación más sana y linda que tuve, duró siete años. Ojo, no volvería con ningún ex. Aclaro por las dudas jaja“. Rápidamente, las iniciales no tardaron en ser descubiertas, ya que Sabrina Rojas se refería ni nada más ni nada menos que a Juan Pablo Inigizian, el novio que tuvo tiempo antes de conocer a Luciano Castro.

Esta respuesta encendió la polémica, ya que desde junio de 2024, poco tiempo después de que Sabrina terminara completamente su relación con Luis “Tucu” López, surgieron diversos rumores sobre el acercamiento entre la modelo y este hombre alejado de los medios de comunicación.

Fue la periodista Paula Varela quien lo comentó por primera vez en Socios del espectáculo (eltrece). “Ella es una figura del medio. Hace tiempo que se viene preguntando con quién andará. Tuvo sus ‘escandaletes’ porque su ex empezó a salir con alguien muy famoso, muy importante, por lo que se le pregunta a ella todo el tiempo en qué anda. Siempre sola, siempre sola, bueno. Estaba buscando y encontré con quién anda: es alguien del pasado, alguien con quien la hemos visto muy de jovencita. Podemos decir que es un ex con el que casi estuvo por casarse", recapituló la panelista.

Sabrina Rojas y Juan Pablo Inigizian tuvieron un romance en su juventud (Foto: Redes Sociales)

“Estamos hablando de Sabrina Rojas: está, vamos a decirlo así, ‘visitándose’ con su ex, Juan Pablo Inigizian, al que dejó por Luciano Castro. Él es armenio, ya se comenzaron a seguir en Instagram. Están teniendo algo. Yo hace poco hablé con Sabrina, le pregunté por él y se hizo la esquiva. Estaban ahí como teniendo algo. Viste que ella dice que nunca está sola. Bueno, ya sabemos que no lo está”, sumó la periodista.

En esa línea, comentó que pensaba que él estaba con la modelo Daniela Urzi. “Él la dejó y ahora está con ella”, explicó, dando a entender que el reencuentro entre ambos se dio luego de la ruptura del hombre con la modelo.